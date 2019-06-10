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Milletvekili Kendirli : “Yol Medeniyettir. İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın”

KIRŞEHİR (İHA) –AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Akçakent İlçesinde tamamlanan sıcak asfalt çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada, “3.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:40
Milletvekili Kendirli : “Yol Medeniyettir. İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın”

KIRŞEHİR (İHA) –AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Akçakent İlçesinde tamamlanan sıcak asfalt çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada, “3.2 Kilometrelik yolun tamamı İl Özel İdaresi tarafından finanse edildi. Yol yapım çalışmalarında görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.”dedi.



2019 Yılı yatırım programı kapsamında Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve Akçakent-Hamzabey arası ulaşımı sağlayan 3,2 kilometrelikyolda; yol genişletmesi standartları yükseltilerek (yarma, dolgu, büz geçişi ) alt temel pilentmiks serimi, bütümlü sıcak karışım(BSK) binder tabakası çalışması yapıldı.


Yol yapım çalışması kapsamında 7 bin 800 ton (pmt) pilentmikstemel malzeme, büz sanat yapı


malzemesi, 5 bin 200 ton sıcak asfalt, kazı ve dolgu yapıldı.



Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Milletvekili Kendirli, “ İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın düsturuyla çıktığımız bu hizmet yolundayağmur-çamur demeden gecesini gündüzüne katan İl Özel İdaresi ekiplerimiz sıcak asfalt çalışmalarında nihayete eriştiler.



İl Özel İdaremiz tarafından sıcak asfalt serimi yapmanın sözümüzü yerine getirmenin ve hemşerilerimizin beğenisini kazanmanın mutluluğu içerisindeyiz.Akçakent de yaşayan hemşerilerimizin rahat ve güvenli bir şekilde yolculuğunu tamamlaması için sıcak asfalt serimi yapılarak hizmetine hazır hale getirilmiştir.”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:40
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