Milletvekili Kendirli; "Kırşehir köylerine millet konağı yapılıyor"

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2. yüz günlük icraat programı kapsamında köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek için millet konakları yapılacağını söyledi.

Milletvekili Kendirli, "Millet Konakları’nın yapılması kapsamında uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale süreçlerine başlanıldı. Millet Konaklarının yapımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi ve yapımı gerçekleştirilecek. Bölge Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaresi tarafından ilimizde yapılacak olan Millet Konaklarının altyapı çalışmaları yürütülmektedir".dedi.

Köy ve mahallelerde sosyal dokunun geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin hedeflendiğinin çalışma hakkında bilgilendirme yapan milletvekili Kendirli, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı AK Parti seçim manifestosunda da yer verdiği ’değer üreten şehir’ vurgusuna hizmet edecek Millet Konakları Projesi ile köy ve mahallelerdeki sosyal dokunun güçlenmesi planlanmakta.

Bu Çerçevede köylerimize yapılacak olan 25 adet Millet Konaklarının bütçe, proje ve ihale süreçleri yoğun çalışma sonucu bitirildi. Şehrimiz, Millet Konaklarını Türkiye genelinde ilk tamamlayan iller arasına girdi. Yapılacak olan 25 adet Millet Konaklarına ilave olarak 25adet köyümüzde de Millet Konaklarının çalışmaları devam etmektedir. Çalışma sonucunda toplamda 50 köyümüz Millet Konağına kavuşacak.” dedi.