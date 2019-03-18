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Milletvekili, kaymakam ve tüm ilçe protokolü, Dumlupınar’dan Çanakkale’ye selam gönderdi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık tarafında hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan ’Dumlupınar’dan Çanakkale’ye selam olsun’ isimli paylaşım büyük ilgi görüyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:31
Milletvekili, kaymakam ve tüm ilçe protokolü, Dumlupınar’dan Çanakkale’ye selam gönderdi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık tarafında hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan ’Dumlupınar’dan Çanakkale’ye selam olsun’ isimli paylaşım büyük ilgi görüyor.


Yapılan paylaşımda, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, AK Parti Milletvekili İshak Gazel ve ilçe protokolünün tamamı, öğrenciler ve vatandaşlarınMehmet Akif Ersoy’un şiirini, şehitlikte ve ilçenin zafer kazanılan noktalarında okuması ve bu çalışmanın sosyal medyada paylaşılması büyük beğeni topladı.


’Dumlupınar’dan Çanakkale’ye selam olsun’ sloganı ile yapılan bu çalışmanın sonunda, ’Dumlupınar’dan Çanakkale’ye selam olsun’ vurgusu yapılması sosyal medyada klibi izleyenlerin duygusal yorumlar yapmasına neden oluyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:31
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