Milletvekili Kahtalı ve Çakır, MTB’yi ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Milletvekili Kahtalı ve Çakır, seçim çalışmaları kapsamında Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Malatya şuanda kayısıda bir çiçekleme döneminde. Önümüzdeki soğuk havalarla ilgili sıkıntıları atlatırsak, meyve bağlama dönemine gireceğiz. Hayırlı bir hasat dönemi temenni ediyoruz. Geçen dönemi sağlıklı bir şekilde atlattık. 94 bin ton ihracat ve karşılığında da 255 milyon dolar gelir elde ettik. Kayısı çekirdeği ihracatında 2018 yılında rekor kırdık. 2017 yılındaki 6 bin ton çekirdek içi ihracatımız, 2018 yılında 8 bin 600 ton olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı. AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Malatya’nın önemli bir kent olduğunu belirterek, "Allah’ın rahmet ettiği bir ürün var, kayısı. Kayısı Malatya’da oluyor, tüm dünyaya satılıyor. Kayısının başkentiyiz. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili’yle ’Malatya kayısısı’ olarak belirlenmiş durumda. Yine aynı şekilde hububat ve hayvancılık sektöründe arkadaşlarımızın önemli gayretleri var. Bizde elimizden gelen tüm destekleri arkadaşlarımıza veriyoruz. Bundan sonrada bu destekleri artırarak sürdürmeliyiz" dedi. Kayısı için yeni bir dönemin içerisinde olduklarını dile getiren Kahtalı, "Kayısı için yeni bir yıl. Çiçeklerimiz açtı. Bu sene rahmette bol. Karın ve yağmurun çok iyi yağmasıyla barajlarımızın doluluk oranı arttı. İnşallah bu yıl yaz ayında sulamayla ilgili bir sıkıntı yaşamayacağımızı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kahtalı, 31 Mart seçimlerinin Malatya ve Türkiye için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "31 Mart’ta hizmet edecek arkadaşlarımızın göreve gelmesi için sizlerden desteklerinizi talep ediyoruz. Bu anlamda Malatya’mız her defasında sağ duyusunu göstermiş ve cumhurbaşkanımıza tam destek vermiştir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kayısıya destek için önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Milletvekili Çakır, kayısıyla ilgili neler yapabileceklerine ilişkin ciddi adımlar attıklarını kaydederek, "Belediye iktisadi kuruluşlarının bazı teşviklerden yararlanamaması bir kaç yatırımımızı askıya almamıza neden oldu. Ama buna rağmen biz Tarımsal Daire Başkanlığımız nezdinde ilçelerimizde üreticilerimize arıcılıktan çekirdek kırmaya, alış sirkesi yapımından soğuk hava depolarının ilçelerimize kazandırılmasına kadar önemli projelere önderlik ettik. Bütün bu alanlarda çalışmalar yapıldı. Herkesin mutlaka bir şeyler yapması lazım. Alınan tedbirlerle birlikte sahada ciddi çalışma yapılması gerekiyor. Biz, her boyutuyla Malatya’ya bakmak zorundayız" diye konuştu.