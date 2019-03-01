Milletvekili Işık’tan zeytin üreticilerine müjde

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, şehit aileleri ve gazilerle buluştuğu kahvaltıda zeytin üreticilerine müjdeyi verdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, şehit aileleri ve gazilerle Gemlik’te kahvaltıda bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Işık, “Gemlik zeytinin daha iyi noktalara gelmesi noktasında, ciddi projeler yapmaya başladık ve devamını getireceğiz. Tarım ve Orman Bakanımıza üreticimizin ürün bazında desteğin mutlaka alınması gerektiğini belirttim. 20 kuruştan başlamak üzere ürün bazlı desteğin verilebileceği noktasında bir irade oluştu. Bürokratlarına talimat verdi. Meclisin açılmasıyla beraber bu konuyu takip ederek müstahsillerimizin ürün bazlı destek almasını sağlayacağız. Sofralık zeytinin alacağı bu destekle,müstahsilimizi inşallah kalkındıracağız” dedi.

“Gemlik’te müstahsilimizin sulama konusunu kafasından çıkartacağız”

Sulama konusuna da temas eden Işık, “Yüksek kesimlerde artık zeytin yetişmiyor. Bu coğrafyadaki zeytin ağacını çoğaltmak artık mümkün değil. Miras yoluyla zeytin arazilerinin git gide küçüldüğünü düşünürsek rekolte artık düşmeye başladı. DSİ ile birlikte yapacağız göletlerle bölgedeki sulama suyu ihtiyacını karşılayacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi marifetiyle arada istasyon görevi görecek büyük havuzlar yaparak ilaçlama, sulama konusunda müstahsilimizin kafasından önümüzdeki 5 yılda sulama konusunu çıkartacağız” diye konuştu.