Milletvekili İbrahim Aydemir konuşurken trafik kazası oldu AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 31 Mart yerel seçimleri öncesi İspir Madenköprü Mahallesi’nde halka hitap ettiği sırada yol üzerinde trafik kazası meydana geldi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 31 Mart yerel seçimleri öncesi İspir Madenköprü Mahallesi’nde halka hitap ettiği sırada yol üzerinde trafik kazası meydana geldi.



Erzurum-Rize karayolu üzerinde bir kahvehanede seçim çalışması yaptığı sırada İspir ilçesinden Erzurum istikametine seyreden Mehmet Bakan yönetimindeki 65 DB 910 plakalı otomobil ile aynı noktada kavşaktan dönen Engin Ufuk Taşar yönetimindeki 25 TT 124 plakalı ticari otomobil kafa kafaya çarpıştı. Büyük bir gürültünün yaşandığı sırada konuşmasını kesen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir hemen kaza yerine koşarak kazazedelere müdahale etti.



AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İspir Cumhur ittifakı adayı MHP’li Ahmet Coşkun ve vatandaşlar kazanın ardından büyük panik yaşayan kazazedelere ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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