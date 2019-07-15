Milletvekili Güneş: “Türk Milleti’ni esaret altına almak istediler”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili mesaj yayınladı.

Milletvekili Güneş, “ Türk Milleti’ni esaret altına almak isteyenler, bu topraklardaki varlığımızı 1000 yıldır kabul edemeyenler, 15 Temmuz sonrasında yeni bir Anadolu hayal edenler, haince bir kalkışmayla aziz milletimize saldırıda bulunmuştur” dedi.

Güneş, mesajında, “Binlerce yıldır, vatanı ve mukaddesatı için her türlü fedakârlığı gösteren milletimiz, kutsal saydığımız Mehmetçiğimizin üniformalarının arkasına saklanan hainlere 15 Temmuz gecesi iman dolu göğsünü siper ederek karşı durmuş, kendisine sıkılan kurşuna, topa, tüfeğe bedenini siper ederek geçit vermemiştir. Tepeden tırnağa vatan sevgisiyle dolu olan necip milletimiz o gece Malazgirt Ruhuyla,Plevne Ruhuyla, Çanakkale Ruhuyla, Kut’ül Amare Ruhuyla, Kurtuluş Savaşı Ruhuyla, Fırat Kalkanı Ruhuyla, Gazi Osman Paşa gibi, Nene Hatun gibi, Şahin Bey gibi, Hasan Tahsin gibi, bu hainlerin ve onların destekçilerinin karşısına tereddüt etmeden çıkmış, geri adım atmadan bu hainlerin kalplerine ve onların destekçilerine korku salmış ve her türlü takdire şayan bir direniş göstermiştir. Türk Milletinin sahip olduğu bombalarla, Cumhurbaşkanımızı hedef alan, Türkiye Büyük Millet Meclisimizi, Emniyet Müdürlüğümüzü ve Özel Harekât Başkanlığımızı vuran, milletimizin üstüne şuursuzca kurşun yağdıranlar, aziz milletimizin direnişi karşısında tutunamamıştır. Milletimiz o karanlık geceyi hep birlikte aydınlık sabaha kavuşturmuştur. İnançlarımızı, değerlerimizi, birlik ve bütünlüğümüzü yok etmek isteyen bu alçaklar Türk adaleti karşısında en ağır şekilde hesap vermiştir ve de vermeye devam etmektedir. Türk Milleti olarak bize düşen görev dün olduğu gibi bundan sonra da bellidir. Tüm Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve hiçbir surette gaflete düşmemektir. Malazgirt’ten, Kosava’dan, Viyana’dan, Plevne’den, Kafkas Cephesi’nden, Çanakkale’den, Kut’ül Amareden, Polatlı’dan, Sakarya’dan,Kıbrıs’tan, 15 Temmuz’dan ve Afrin’den bu tarafa milletimizin varlığı ve bekası için canını hiç düşünmeden feda eden Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, Gazilerimizi de minnetle anıyorum” dedi.