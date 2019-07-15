0553 313 94 23

Milletvekili Güneş: “Türk Milleti’ni esaret altına almak istediler”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili mesaj yayınladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:03
Milletvekili Güneş: “Türk Milleti’ni esaret altına almak istediler”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili mesaj yayınladı.


Milletvekili Güneş, “ Türk Milleti’ni esaret altına almak isteyenler, bu topraklardaki varlığımızı 1000 yıldır kabul edemeyenler, 15 Temmuz sonrasında yeni bir Anadolu hayal edenler, haince bir kalkışmayla aziz milletimize saldırıda bulunmuştur” dedi.


Güneş, mesajında, “Binlerce yıldır, vatanı ve mukaddesatı için her türlü fedakârlığı gösteren milletimiz, kutsal saydığımız Mehmetçiğimizin üniformalarının arkasına saklanan hainlere 15 Temmuz gecesi iman dolu göğsünü siper ederek karşı durmuş, kendisine sıkılan kurşuna, topa, tüfeğe bedenini siper ederek geçit vermemiştir. Tepeden tırnağa vatan sevgisiyle dolu olan necip milletimiz o gece Malazgirt Ruhuyla,Plevne Ruhuyla, Çanakkale Ruhuyla, Kut’ül Amare Ruhuyla, Kurtuluş Savaşı Ruhuyla, Fırat Kalkanı Ruhuyla, Gazi Osman Paşa gibi, Nene Hatun gibi, Şahin Bey gibi, Hasan Tahsin gibi, bu hainlerin ve onların destekçilerinin karşısına tereddüt etmeden çıkmış, geri adım atmadan bu hainlerin kalplerine ve onların destekçilerine korku salmış ve her türlü takdire şayan bir direniş göstermiştir. Türk Milletinin sahip olduğu bombalarla, Cumhurbaşkanımızı hedef alan, Türkiye Büyük Millet Meclisimizi, Emniyet Müdürlüğümüzü ve Özel Harekât Başkanlığımızı vuran, milletimizin üstüne şuursuzca kurşun yağdıranlar, aziz milletimizin direnişi karşısında tutunamamıştır. Milletimiz o karanlık geceyi hep birlikte aydınlık sabaha kavuşturmuştur. İnançlarımızı, değerlerimizi, birlik ve bütünlüğümüzü yok etmek isteyen bu alçaklar Türk adaleti karşısında en ağır şekilde hesap vermiştir ve de vermeye devam etmektedir. Türk Milleti olarak bize düşen görev dün olduğu gibi bundan sonra da bellidir. Tüm Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve hiçbir surette gaflete düşmemektir. Malazgirt’ten, Kosava’dan, Viyana’dan, Plevne’den, Kafkas Cephesi’nden, Çanakkale’den, Kut’ül Amareden, Polatlı’dan, Sakarya’dan,Kıbrıs’tan, 15 Temmuz’dan ve Afrin’den bu tarafa milletimizin varlığı ve bekası için canını hiç düşünmeden feda eden Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, Gazilerimizi de minnetle anıyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ata, Ilıca’dan coşkuyla selamlanacak
    1. Ata, Ilıca’dan coşkuyla selamlanacak
    2. Hırvatistan'da Devlet Varlıkları..
    3. 15 Temmuz Şehitleri için Alaplı’da..
    4. Sivasspor'un Bolu kampı
    5. 15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik..
    6. Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
    7. Stevia şekeri | Hiçbir zararı..
    8. TTB, TMMOB, EĞİTİM-SEN ve diğerleri;..
    9. Benzin ve motorin fiyatlarına zam kapıda
    10. Beşiktaş’ın maç programı belli oldu
    11. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    12. Soldado Granada ile sözleşme imzaladı
    13. Marmara’da haşere ile mücadele başladı
    14. Hindistan'da beyin iltihabı salgını
    15. 15 Temmuz şehitleri Danimarka’da anıldı
    16. AK Parti heyetinden Başkan Er ve..
    17. Alanyaspor'un Düzce kampı başladı
    18. Bezuvar dağ keçileri sürü halinde..
    19. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü..
    20. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”