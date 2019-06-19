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Milletvekili Günay Sarıcakaya’daki afetzedelerle görüştü

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:42
Milletvekili Günay Sarıcakaya’daki afetzedelerle görüştü

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Eskişehir’in Sarıcakaya İlçesi’nde sel felaketinden etkilenen bölgeleri incelerken, yöneticiler, muhtarlar ve afetzedelerle bir araya geldi.


Günay, sel felaketinden en çok etkilenen Sarıcakaya İlçesi İğdir ve Kapukaya mahallelerini ziyaret ederek selden etkilenen seraları ve alanları inceledi. Milletvekili Günay, ilk önce ilçe kaymakamlığına vekalet eden Mihalgazi İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan’ı ziyaret ederek yaşanan sel felaketi ile ilgili bilgi aldı. Ardından selden en çok etkilenen İğdir ve Kapukaya Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Selin zarar verdiği alanları yakından inceleyen ve kendi cep telefonuyla fotoğraflayarak kayıt altına alan Günay, afetzedelerle bir araya geldi. İlçe geneli 335 dekarlık bir alanın yaklaşık yüzde 60’a varan bir oranla selden etkilendiğini aktaran Günay, gelen talepleri de değerlendi.Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, “Aşırı yağış sonucu yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Süreci başından itibaren takip ediyoruz, yetkili kurumlarımızla irtibat halindeyiz. En önemlisi bundan sonra bu tür felaketlerin yaşanmaması için altyapı önlemlerinin alınmasıdır. Hükümetimizin hizmetleri yanısıra burada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne de önemli görevler düşüyor. Umarım herkes sorumlu olduğu alanlarda etkin olur ve vatandaşlarımızın mağduriyeti önlenir” şeklinde konuştu.


Günay’a Sarıcakaya İlçe Belediye Başkan Vekili Bilal Topal, AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Fatih Er ve mahalle muhtarları da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:42
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