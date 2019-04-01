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Milletvekili Gülpınar’dan teşekkür

Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ile Siverek Belediye Başkanlığına seçilen Şeyhmus Aydın parti binasında tebrikleri kabul etti.

01 Nisan 2019 Pazartesi 19:38
Milletvekili Gülpınar’dan teşekkür

Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ile Siverek Belediye Başkanlığına seçilen Şeyhmus Aydın parti binasında tebrikleri kabul etti.


Dün yapılan yerel seçimlerde AK Partiden 48286 oy alarak Siverek Belediye Başkanlığına seçilen İnşaat Mühendisi Şeyhmus Aydın ile Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, sabah erken saatlerinde ilçe binasına gelen vatandaşların tebriklerini kabul etti.


Gülpınar gazetecilere yaptığı açıklamada,” Bir seçimi daha sağ selamet atlattık çok şükür, kazasız belasız ufak tefek aksaklıklar dışında. Bütün Siverek halkına destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii bu bir belediyecilik hizmeti, bir hizmet yarışı, Şeyhmus Başkan geçmişte deneyimi, tecrübesi olan, kendisine güvendiğimiz, taktir ettiğimiz bir adaydı. İnşallah bundan sonrada yeni dönemde Başkan olarak görevini, vazifesini adaletli bir şekilde icra edecektir ve bunda da bir şüphemiz yok. Hep birlikte arkadaşlarımızla beraber, encümenlerimizle beraber, bütün yönetimimizle beraber, hiç kimse endişe etmesin, bizler bütün Siverek halkının hizmetindeyiz. Ben Milletvekili olarak, şeyhmus Başkan Belediye Başkanı olarak, bütün Siverek’in Belediye başkanı olacak inşallah” dedi


"Düşmanlıklar, husumetler geçicidir,kalıcı olan dostluktur"


Siverek halkı olarak daha fazla iç huzura ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Gülpınar, Düşmanlık ve husumetlerin geçici olduğunu, kalıcı olanın dostluk olduğunu söyleyerek,” Tabi bende Siverek halkına şunu söylemek istiyorum, inanın bu şehir her şeyi hak ediyor ama bizim biraz daha fazla iç huzura, biraz daha sükûnete, barışa ihtiyacımız var. Hiç kimse artık bir şeyleri kaşıma gayretinde olmasın, bizim kapımız herkese açık, biz elimizi her zaman herkese uzatmaya hazırız. Hiç kimseye kin nefret gütmemiz, öyle bir duyguyla hareket etmemiz mümkün değil, bu bize de yakışmaz zaten. Ben daha fazla sükunet tavsiye ediyorum, düşmanlıklar geçicidir, husumetler geçicidir, önemli ve kalıcı olan dostluktur. Biz dostluk için, barış için her türlü fedakarlığı da yapmaya gayret edeceğiz, iç huzur için özelikle” şeklinde konuştu


Dedikodular, fitneler son bulsun Siverek’te hizmetler konuşulsun


Dedikodu ve fitnelerin artık son bulmasını, Siverek’in kalıcı hizmetlerle anılması temenni eden Mehmet Kasım Gülpınar, "Her şeyin geçmişte kalmasını temenni ediyorum, bundan sonra ünümüze bakalım, bizim için Siverek’in geleceği önemli, gençlerimizin geleceği önemli. Birbirimizle uğraşarak hiç bir şey elde edemeyiz. Kendimize de faydamız olmaz, Siverek’e de faydamız olmaz. Biz onun için bundan sonra muhalefetiyle, iktidarıyla hep birlikte el ele verelim, Siverek’e ne yapabiliriz, Siverek’e ne katabiliriz, bunun gayreti içinde olalım. Tekrar hayırlı olsun diyorum, bütün Siverek halkına ve Urfa’ya. Bundan sonra inşallah güzel hizmetlerle halkımızın yanında oluruz. Siverek ‘te kalıcı hizmetlerimiz konuşulur, dedikodular, fitneler artık son bulsun, toprağa gümülsün, sadece hizmetlerimiz ve projelerimiz konuşulsun. Destek vermek isteyen herkese de kapımız her zaman açık, hiçbir şekilde siyasi görüş gözetmeden herkese de kapımızı açmaya hazırız” diye konuştu

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 19:38
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