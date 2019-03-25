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Milletvekili Gözgeç: "Başörtülü kızlarımızın okul kapılarından döndürüldüğünü dün gibi hatırlıyoruz"

Başörtülü kızların okul kapılarından döndürüldüğü günleri unutmadıklarını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, artık kadınların eğitim, seçme ve seçilme hakkını kazandıklarını söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:22
Milletvekili Gözgeç: "Başörtülü kızlarımızın okul kapılarından döndürüldüğünü dün gibi hatırlıyoruz"

Başörtülü kızların okul kapılarından döndürüldüğü günleri unutmadıklarını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, artık kadınların eğitim, seçme ve seçilme hakkını kazandıklarını söyledi.


Okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursu ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, kadınların okumak için gösterdiği çabaya hayran kaldı. Gencinden yaşlısına herkes ile yakından ilgilenen Gözgeç, "Kız çocuklarımızın okula gitmesi ayrımcılık sebebiyle zordu. Özellikle başörtülü kızlarımızın okul kapılarından döndürüldüğünü daha dün gibi hatırlıyoruz. 28 Şubat’ın etkilerini halen yaşıyoruz. Ama biz istiyoruz ki tüm kadınlarımız eğitim hakkından yararlansın. Bu sayede başı açık veya örtülü herhangi bir ayrıma tabi tutulmasın. Tüm kadınlarımız eğitim, seçme ve seçilme hakkını çok şükür elde etti. Bundan sonra da bunun gibi okuma yazma seferberlikleriyle okuma yazma bilmeyen kadınımız kalmayacak" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ’haydi kızlar okula’ kampanyası ile kızların okullaşma oranını çok şükür arttırdıklarını belirten Gözgeç, "Halk eğitim kurslarımız eğer bir mahallede 10 kişi bir araya gelip talepte bulunduğunda bir kurs açarak eğitmenlerini de veriyoruz. Ama halen okuma yazma bilmeyen kadınlarımızın olması bizleri bu konudaki çalışmaları daha da arttırmamız gerektiğine işaret ediyor. Burada böyle bir hizmetin gerçekleşmiş olması çok güzel. Kadınlarımız böyle bir hizmetten çok mutlu. İnşallah sertifika törenlerine de katılacağız. İnşallah 100’de yüz oranına hem kız çocuklarımız da hem de kadınlarımız da yakalayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:22
  1. doğa

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