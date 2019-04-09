Milletvekili Fırat’tan 10 Nisan Polis Bayramı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz İbrahim Halil Fırat, 10 Nisan Polis Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Ülkemizin huzur ve sükûnetini sağlayan, üstlendikleri ağır sorumlulukla, zorlu görevler, bazen 24 saate varan mesailer, evine, eşine, çocuklarına vakit ayıramayan, malımızı, canımızı, namusumuzu, vatanımızı, bayrağımızı ve ezanımızı koruyan vatanı ve milleti uğruna gerektiğinde ölümü göze alan polislerimizin, 10 Nisan Polis Bayramını kutluyorum.Türk polisi görevlerini üstün cesaretle, öz güvenle, hayatlarınıdüşünmeden toplumun güvenli yaşaması adına gösterdiği olağanüstü gayretle hepimizin gönlünde taht kurmuştur” dedi.

Fırat mesajının devamında, “Demokratik düzenin ve insan haklarının hakim olduğu çağımızda, polislik her şeyden önce bir insanlık ve uygarlık mesleğidir. Bu yönüyle, bir takım temel vasıflara sahip olmayan ve mesleğin getirdiği zorlukları göğüslemekten uzak insanların yapamayacağı profesyonel ve hassas bir meslektir.

Duygularını kontrol edebilen, kurallara öncelikle kendisi uyan, kendisine güvenle yaklaşılan, adil, tarafsız, dürüst bir kişiliğe sahip polislerimizle güvendeyiz, rahat uyuyoruz.

Türk Polis Teşkilatı mensuplarımızın, 174. Kuruluş Yıl Dönümünü ve 10 Nisan Polis Bayramını tebrik ediyorum. Bu vesile ile şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, halen görevleri başında bulunan fedakar ve cefakar polislerimize, aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.