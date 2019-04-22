Milletvekili Fırat’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, TBMM’nin açılışının 99. Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat mesajında, TBMM’nin 99. Kuruluş Yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularıyla kutladığını söyledi.

Milletvekili Fırat, “Bilindiği gibi 23 Nisan 1920, her yaştan ferdiyle bayrağımız, vatanımız, ezanımız ve özgürlüğümüz için yılmadan mücadele eden, Aziz Milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir. Milletimiz, Kurtuluş Savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden temelleri atmıştır.

Bu hususta, Yüce ve Gazi Meclisimizde, milletten aldığı güçle İstiklal Mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir.

Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, TBMM çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize ve aziz milletimize şükranlarımızı sunuyorum.

İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

Tüm çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.