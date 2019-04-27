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Milletvekili Fendoğlu’ndan bölge turizmi için önemli hamle

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya’nın Arapgir, Erzincan’ın Kemaliye ve Elazığ’ın Ağın ilçelerinin yer aldığı bölgede turizmin geliştirilmesi adına 3 ilçenin de belediye başkanı ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

27 Nisan 2019 Cumartesi 19:57
Milletvekili Fendoğlu’ndan bölge turizmi için önemli hamle

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya’nın Arapgir, Erzincan’ın Kemaliye ve Elazığ’ın Ağın ilçelerinin yer aldığı bölgede turizmin geliştirilmesi adına 3 ilçenin de belediye başkanı ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Arapgir ilçesinde Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman ve Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu ile bölgenin turizm potansiyelini canlandıracak projeler hakkında istişarelerde bulundu.


Milletvekili Fendoğlu, burada yaptığı konuşmada Arapgir, Kemaliye ve Ağın ilçelerinin tarihi zenginlikleri ve doğa yapısının oldukça çeşitli ve zengin olduğunu belirterek “Bu üç ilçemizin olduğu bölge vatanımızın cennet köşelerinden bir tanesidir. Bölge ilçelerimizde ki doğal ve tarihi kaynaklar oldukça çeşitli ve turizme kazandırılması yönünde elverişli bir yapıdadır. Özellikle doğal kaynakların elverişli olması sayesinde extrem sporlar gibi veya su kaynaklarını dikkate alacak olursak bu ilçelerimizin su sporları dalında birçok faaliyete ev sahipliği yapabileceğini görüyoruz. Bu spor faaliyetlerinin bir an önce profesyonel bir yönetim ile gerçekleştirilmesini sağlayıp bölgenin ekonomik ve turizm potansiyelini daha da arttırabiliriz. Mesela Kemaliye ilçemizde dağ sporları, su sporları, paraşütle atlama ve özellikle Karanlık Kanyon’da gerçekleştirilen Base-jump gösterisi ki izleyenlerin adeta nefeslerini tutarak seyrettikleri görsel bir şölendir. Base jump gibi spor faaliyetlerinin tanıtımının ulusal ve uluslararası boyutta geliştirilerek ilçe ekonomisinin canlandırılması sağlanılabilir” ifadelerine yer verdi


Fendoğlu, Ağın ilçesinin potansiyellerinin de dikkate alındığında tarihi ve kültürel turizm, su sporları ile tekne turları gezisi gibi bir çok dalda gerçekleştirilecek faaliyetlerin ilçelere ekonomik girdi sağlayacağını söyledi.


Arapgir’de belediye başkanı Cömertoğlu’nun kendi çalışmalarıyla Mor Reyhan bitkisinden elde edilen ürünlerin de ulusal tanıtıma doğru bir ivmeyle geliştirdiğini kaydeden Fendoğlu, “Bu çalışmanın sonucunda Arapgir ilçemiz mor reyhan ile anılmakta ve buradan elde ettiği ürünler ile ekonomik girdi sağlamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Arapgir ilçemizde doğa sporları dalı içerisinde gerçekleşen kamp aktivitelerinden şahsen de katıldığım Fotokamp bunlardan bir tanesiydi. Bunun gibi ve belediye başkanlarımızın kendi projeleriyle birlikte uygulayacakları planları dahilinde gerçekleşecek olan adımlar ile hem bölgenin ekonomik yönden güçlenmesi hem de bu doğal ve tarihi değerlerimizin tanıtımını sağlamış oluruz” şeklinde konuştu.


Fendoğlu, “Bugün Malatya il sınırlarımız içerisinde olan Arapgir ilçemizin Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Erzincan ilimizin sınırları içerisinde olan Kemaliye ilçemizin Belediye Başkanı Mehmet Karaman ve Elazığ il sınırları içerisinde olan Ağın ilçemizin Belediye Başkanı Ali Uslu ile bölgenin turizm potansiyelini geliştirmek ve çeşitliliğini artırmak için bir ilk görüşme yapmış olduk. İnşallah en kısa zamanda belediye başkanlarımız projelerini hızlıca gerçekleştirip bölgenin kalkınmasında öncü olacaklardır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 19:57
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