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Milletvekili Fendoğlu’dan şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:35
Milletvekili Fendoğlu’dan şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve Gaziler onuruna yemek verildi.


Bir otelde düzenlenen yemeğe Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ev sahipliği yaparken, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ile Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanları da katıldı. Gecenin açılışında konuşan MHP İl Başkanı, şehit ailelerinin ve gazilerinin öneminin her zaman büyük olduğunu dile getirerek “Tüm şehitlerimizi Rahmet ve şükranla anıyoruz. Sizler en değerli varlıklarınızı bu vatan için şehit verdiniz, gazi oldunuz. Bunun bu dünyada herhangi bir karşılığı söz konusu olamaz. Bundan daha kıymetli daha büyük fedakarlık yoktur. Siz mübarek insanlar ve gazilerimiz bizim için çok önemlisiniz, sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz” şeklinde konuştu.


Cumhur İttifakının Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Selahattin Gürkan da, Çanakkale zaferinin 104.y ılı ve Şehitler Günü kapsamında şehit aileleri ve gaziler ile bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu vatanın kolay kurtulmadığını ifade ede Gürkan, “Çanakkale’nin her bölgesinde 100 binlerce insanımız şehit oldu, bu vatanın bölünmez bütünlüğü için. Ben burada Cumhuriyetin kurucularını, milli mücadele kahramanlarını ve şuana kadar şehit olmuş tüm kahramanlarımızı yad ediyorum, Rahmet diliyorum” dedi.


Şehit aileleri ve gazilerin kendileri için her zaman önemli olduğunu dile getiren Gürkan, “Bu topraklarda sürekli beka hadisi vardır, coğrafya çok dağınık bir coğrafya. Anadolu coğrafyası sürekli hareket gerektiriyor, sürekli dik durmak ve birlik, beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı.


MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise bu yıl şehit aileleri ve gazilerle ikincisini düzenledikleri buluşma ile bir araya geldiklerini anımsatarak “Her yıl Allah nasip ederse Çanakkale şehitlerini anma gecesinde bira araya geleceğiz. Canımız sağ olduğu sürece sizlerin emrinizdeyiz Emriniz başımızın gözümüzün üstüne yeri vardır. Yerelde Sayın başkan Gürkan ve İl Başkanımız Avşar, Mecliste ise ben sizlerin her zaman destekçisi olacağız” şeklinde konuştu.


Yemekte Gecede Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Malatya İl Başkanı Mustafa Gözükara ve Şehit Gazi Sen İl Başkanı Ahmet Adıyaman’ın gecenin anısına MHP Milletvekili Fendcoğlu’ya plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:35
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