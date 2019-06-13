Milletvekili Fendoğlu’dakayısın için birlik çağrısı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, kayısının hak ettiği değere ulaşabilmesi adına Kayısı Birlik’in yeniden kurulması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)’nde devam eden genel kurul görüşmelerinde söz alarak kayısı ile ilgili konuşan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Türkiye’nin kuru kayısı üretiminde yüzde 90, dünya kuru kayısı üretiminin ise yüzde 67’sini karşılayan Malatya’da 2018 verilerine göre 93 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiğini belirtti. Bunun karşılığında ülke ekonomisine 253 milyon Dolarlık bir girdi sağlandığını ifade eden Fendoğlu, “Bugün Malatya Valimiz Aydın Baruş bey 2019 kayısı rekoltesini açıkladı. Açıklanan rekolte ile 2019 yılı yaş kayısı üretiminin tahmini 391 bin 792 ton, kuru kayısı üretiminin ise tahmini 87 bin 642 ton olarak beklendiğini belirten Fendoğlu, “Malatya’da geçmişte Kayısı Birlik vardı ama ne hikmetse kapatıldı. Malatyalı kayısı üreticilerimiz ve çiftçilerimiz Ticaret Bakanımızdan Kayısı Birliğinin tekrar kurulması ve kayısının hak ettiği değeri üretici nezdinde tekrar alınmasını talep etmektedir” diye konuştu.