Milletvekili Fendoğlu HES sorunu yerinde dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kuluncak ilçesini ziyaret ederek bölgeye kurulması planlanan Hidroelektrik Santraline karşı çıkan vatandaşların sorununu dinledi.

Fendoğlu, HES projesi ve diğer sorunlar için yetkililer ile görüşmeler yaptıktan sonra Sofular Mahallesindeki bu sorunlar ile ilgili gerekli adımları atacaklarını ve süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ile birlikte daha sonra Kızılhisar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Fendoğlu, “24 Haziran seçimlerinden sonra sık sık gelmeye çalışıyoruz yanınıza,tabibu gün yenibir seçimle karşınızdayız. Şunu rahatlıkla söylemek isterim kiseçim olmadan daçok sık şekilde geldiğimiz için sizlere karşı yüzüm var. Biz Genel Başkanımız LiderimizinYenikapı’da başlattığı ruh ileTürkiye Cumhuriyet Devletininneslimizin, soyumuzun, milletimizin bekası nedeniylehuzurlu rahat bu topraklardaaynı camiye giden aynı mezarlığa defin edilen, bizleri bölmek ayırmakveya siyasi anlamdakutuplaştırmak isteyenlerinkarşısındayız” diye konuştu.