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Milletvekili Fendoğlu, Doğanyol sulama sorununu meclise taşıdı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı konuşmada Doğanyol ilçesindeki çifçilerin sulama sorunlarını dile getirdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 19:15
Milletvekili Fendoğlu, Doğanyol sulama sorununu meclise taşıdı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı konuşmada Doğanyol ilçesindeki çifçilerin sulama sorunlarını dile getirdi.


Meclis genel kurulunda söz alan Milletvekili Fendoğlu, Doğanyol’un Koldere, Damlı ve Burç mahalleleri ile ilçe merkezini kapsayan sulama suyu projesinin biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Yine Gökçe mahallesinde yapılması planlanan Gökçe Gölet’inin de ödenek tahsislerinin tamamlanması ve projelere bir an önce başlanarak ilçedeki çiftçilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade eden Fendoğlu, "Doğanyol İlçemizde çiftçilerimizin sulama problemi mevcuttur. Bu sulama probleminin giderilmesi için hali hazırda Koldere, Damlı, Burç ve Doğanyol İlçe Merkez Mahalleleri için Tarımsal Sulama Projesi ve Gökçe Göleti Projeleri bulunmaktadır. Koldere Köyü Sulama Suyu Projesinde Ges (Güneş Enerji Sistemi) İle 200 Kw’ Lık bir enerji kaynağıyla tarım alanlarına sulama sağlayacaktır. Diğer proje olan Gökçe Göleti’nin ise Etüt ve Sondaj çalışmaları tamamlanmıştır. Fakat yapımına henüz başlanmamıştır. Çiftçilerimizin sulama problemini giderecek olan bu projelerin tamamlanmamış olması sulama sıkıntısı içinde olan çiftçilerimizi zor durumda bırakmaktadır. Çiftçilerimizin sulama imkanına kavuşması için bir an önce ödenek tahsis edilerek projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 19:15
  1. doğa

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