Milletvekili Fendoğlu, Demiryol-İş Sendikası iftarına katıldı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Demiryol-İş Sendikası Malatya Şube Başkanlığının düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

İftar yemeğinde Demiryol-İş Şube Başkanı Nurettin Öndeş, yönetim kurulu üyeleri, TCDD yetkilileri ve çalışanları ile bir araya gelen MHP Milletvekili Fendoğlu, “Bizim içinde önemli olan Malatya. Malatya söz konusu olunca gerisi teferruattır demeliyiz, bir ve beraber olmalıyız. Tabi bu birlikteliği ve ittifakı ülke genelinde oluşmasının mimarı olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

31 Mart’ta ittifakın başarısını Malatya’da büyük bir oy oranı ile sağladıklarını ifade eden Fendoğlu, “Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Malatya için yapılması gereken ne varsa biz üstümüze düşeni her şartta yapmaya hazırız. TCDD 5. İşletme bölge müdürlüğümüz ve Taşımacılık A.Ş bölge müdürlüğümüzün devam eden projeleri ve önümüzdeki yıllar için planladıkları yatırımları gerçekleştirmeleri için bizlerin üzerine düşen ve atılması gerekli olan tüm adımları Malatya adına atacağız ve takipçisi olacağız. Biz Malatya adına üzerimize düşen ne ise onu yapmaya talibiz.

Siz değerli TCDD çalışanlarımızla bir arada olmaktan, Ramazan ayının bereketini aynı sofrada sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul ve makbul eylesin. Rabbim bizleri ailelerimizle birlikte Ramazan Bayramına kavuşmayı nasip eylesin. Servetiniz Ana Baba duası olsun." diye konuştu.