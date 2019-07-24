Milletvekili Fendoğlu Basın Bayramını kutladı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Tüm basın mensuplarının Basın Bayramını kutlayan Milletvekili Fendoğlu, “Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan, Türkiye’de demokratik parlamenter sistemin gelişmesinde ve güçlenmesinde basının oynadığı rol büyüktür” ifadelerini kullandı.

Hür basının, hem demokrasinin güvencesi, hem de halkın sesi olduğunu dile getiren Fendoğlu, mesajında "Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Basın, sadece toplumun haber alma hürriyetinin karşılığı olarak kalmamakta, kişisel hak ve özgürlüklerin korunmasında da etkin rol üstlenmektedir. Anayasamızın 28. Maddesinde yer alan ’Basın hürdür, sansür edilemez’ hükmüyle basın hürriyeti güvence altına alınmıştır. Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur.24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak her yıl 24 Temmuz’da kutlanmaktadır. Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.