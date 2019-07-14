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Milletvekili Esgin’den 15 Temmuz’un 3. yılında anlamlı mesaj

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletimizin zaferidir” dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:13
Milletvekili Esgin’den 15 Temmuz’un 3. yılında anlamlı mesaj

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletimizin zaferidir” dedi.


Mustafa Esgin, mesajında şu sözlere yer verdi;“Ülkemizin geleceğini yok etmeye yönelik hain darbe girişimine sahne olan o karanlık gecenin üzerinden üç yıl geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm aziz milletimizin feraseti ve Allah’ın lütfu sayesinde ülkemiz uçurumun eşiğinden döndü.15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletimizin zaferidir. Ülkemizin şanlı tarihine kara bir leke olarak geçen bu kalkışmayı unutmamak ve unutturmamak, devletimizin olduğu kadar, Milletimizin de en asli görevidir. Özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, vatanına, devletine, geleceğine sahip çıkan milletimizin tüm fertlerine teşekkür ediyor; 15 Temmuz ve terörle mücadele eden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyor, kahraman gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum”

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:13
  1. doğa

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