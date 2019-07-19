Milletvekili Ersoy tezgahı dağıtılan karpuzcuya destek verdi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, geçtiğimiz günlerde zabıta ekiplerince tezgahı dağıtılan karpuzcu esnafın kabul ettiği takdirde zararını karşılayacağını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, geçtiğimiz günlerde zabıta ekiplerince tezgahı dağıtılan karpuzcu esnafın kabul ettiği takdirde zararını karşılayacağını söyledi.

Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından esnafın kabul ettiği takdirde zararını karşılayacağını belirttiği açıklamasında; "Ulusal ve yerel basında Kayseri’mizin imajını kötüleyen, alnının teri ile para kazanırken, kepçelerle ve zabıtalarla tezgahı dağıtılan karpuzcu esnafı kardeşimizin zararını kabul ettiği taktirde Kayseri’nin milletvekili olarak ben karşılayacağım. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur. Sevdamız Kayseri" ifadelerine yer verdi.

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