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Milletvekili Dülger’in basın Bayramı kutlaması

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 4 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, basın yayın kuruluşlarının demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

23 Temmuz 2019 Salı 13:54
Milletvekili Dülger’in basın Bayramı kutlaması

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 4 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, basın yayın kuruluşlarının demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.


Milletvekili Dülger,mesajında hızla gelişen dünya basın ve yayın kuruluşlarının etkinliğinin artarak, demokrasinin ayrılmaz unsuru haline geldiğini ifade etti. Dülger’in mesajında, "Bu kuruluşlarımız gerek dünyadaki gerek ülkemizdeki gelişmeleri doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada ve toplumu aydınlatma da gibi büyük bir görev ve sorumluluğu da üstlenmişlerdir.Ülke menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasını göz ardı etmeden;kişilik haklarına saygılı, doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla, en doğru haber ve görüntüler için can güvenliklerini hiçe sayarak görev yapan ve mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen üstün bir çabayla topluma hizmet eden; kamuoyunu aydınlatan, bilgilendiren ve toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan, her türlü zorluğa karşın demokrasi ve millet iradesine sahip çıkan,Vatandaşlarımızın doğru ilkeli haber almasına gönül veren, objektif gazetecilik ilkesinden ayrılmadan, haber alma özgürlüğüne sunduğu katkı ve sorunlara ışık tutmadaki gayretli çalışmalarınızdan dolayı


Başta Kilis’ teki basın mensubu arkadaşlarımız olmak üzere, faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Görevini ifa ederken şehit olan tüm gazetecilere de Allah’tan rahmet diliyorum” ifadeleri yer aldı

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:54
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