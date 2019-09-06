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Milletvekili Dülger’den2019-2020 Eğitim Öğretim yılı açılış mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı açılışı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

06 Eylül 2019 Cuma 13:30
Milletvekili Dülger’den2019-2020 Eğitim Öğretim yılı açılış mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı açılışı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger,2019-2020 Eğitim-öğretim yılının Türkiye ve millet için hayırlı olmasınıtemennisinde bulunduğunu ifade ederek, "Ders başı yapacak olan öğrencilerimizin ve ülkemizin her köşesinde büyük fedakarlıklarla hizmet veren öğretmenlerimizin coşkusunu yürekten paylaşıyorum.İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak okuldur. Bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan bir eğitim yuvasıdır. Eğitim ve öğretim; öğrencilerimizin ruhi ve bedeni sağlıklarını ön planda tutan, ahlaklı bir fert ve toplum hedefiyle hareket eden bir anlayış üzerine inşa edilmelidir.Hayatımızın önemli aşamalarından biri olan eğitim-öğretim hayatında göstereceğimiz başarı, birer yetişkin olarak, yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı olacaktır. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, soruşturan ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı bilgiyi üreten ve insanlığın hizmetine sunan, geleceğin dünyasında söz sahibi olan fertler olarak yetiştirmek ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için büyük önem taşımaktadır” dedi.


Dülger, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, en önemlisi kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin vazifesidir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkan sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Eğitim için yaptığımız harcamaların tamamını ülkemizin geleceğine yönelik birer yatırım olarak görüyoruz. Tarihimizin en büyük eğitim atılımlarını gerçekleştirmekle yetinmiyor, ülkemizin geleceğini şekillendirecek projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Eğitimin her seviyesinde geleceğe uygun programların uygulanması ve teknolojinin en yüksek seviyede kullanılması için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarının ve ailelerimizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının verimli geçmesini temenni eder, sevgi, saygı ve başarı dileklerimi sunarım” ifadesine yer verdi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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