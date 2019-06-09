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Milletvekili Dikbayır, şehit cenazesine katıldı

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta’nın cenaze namazına katıldı.

09 Haziran 2019 Pazar 18:56
Milletvekili Dikbayır, şehit cenazesine katıldı

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta’nın cenaze namazına katıldı.


Geçen ay Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta, Hakkari’deki üs bölgesinde Irak’ın kuzeyinden teröristlerce yapılan saldırısı sonrası ağır yaralanmış, GATA’da tedavi altına alınmıştı. Hayta, yoğun bakım ünitesinde bir aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit Hayta için Sapak Caminde bir caneze namazı düzenlendi. Gerçekleşen cenaze namazına İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le geldi. Milletvekili Dikbayır cenaze namazı öncesi aile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 18:56
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