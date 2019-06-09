Milletvekili Dikbayır, şehit cenazesine katıldı İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta’nın cenaze namazına katıldı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta’nın cenaze namazına katıldı.

Geçen ay Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta, Hakkari’deki üs bölgesinde Irak’ın kuzeyinden teröristlerce yapılan saldırısı sonrası ağır yaralanmış, GATA’da tedavi altına alınmıştı. Hayta, yoğun bakım ünitesinde bir aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit Hayta için Sapak Caminde bir caneze namazı düzenlendi. Gerçekleşen cenaze namazına İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le geldi. Milletvekili Dikbayır cenaze namazı öncesi aile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.