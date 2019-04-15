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Seçim 2019 Sayfası

Milletvekili Ceylan’dan Aşgın’a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek görevinin kendisi ve Çorum için hayırlı olmasını diledi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 18:50
Milletvekili Ceylan’dan Aşgın’a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek görevinin kendisi ve Çorum için hayırlı olmasını diledi.


AK Parti’nin İstanbul’daki seçim sonuçlarına itiraz etme sürecinde görev alması sebebiyle Çorum’da bulunamadığını ifade eden Ceylan, Çorum’a gelir gelmez ilk işinin Belediye Başkanı seçilen Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etmek olduğunu ifade etti.


Çorum için AK Parti Belediyeciliğinin devam etmesi gerektiğini ifade eden Milletvekili Ceylan, “Şükür böyle de oldu. İçeri girerken duygulandım, sevindim. Yerel yönetimleri biliyorsunuz, pratikte de esnaf kökenli olmanız sebebiyle halkla içi içesiniz. Seçim sürecinde beraber çalıştık projelerinizi biliyorum, inşallah Çorum’a güzel hizmetler yapacaksınız, yapacağız. Son bir haftada basında takip ediyorum güzel intiba bırakarak, güzel işler yaparak göreve başladınız. Allah görevinizde muvaffakiyetler nasip etsin, utandırmasın” dedi ve başta Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın olmak üzere seçim sürecinde yorulmadan, usanmadan, gece gündüz demeden çalışan AK Parti Çorum teşkilatına teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.


AK gönüllü Çorumluların her ferdiyle birlik, beraberlik içerisinde samimiyet, gayret ve tevazuuyla çalışarak Çorum’da gönül belediyeciliğini bir adım öteye taşımak kaydıyla bayrağı devraldıklarını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Sizin siyasi tecrübeniz seçim döneminde bize büyük bir destek sağladı. Çorum’a gelmenizle birlikte son bir buçuk iki ay içerisinde daha bilinçli daha doğru adımlarla yoğun bir seçim kampanyası yürüttük ve hemşerilerimize kendimizi doğru anlattık. Bugün burada bunun vermiş olduğu huzur ile bulunuyoruz. Belediyemizin tüm birimleriyle beraber aşkla, şevkle ve heyecanla yeniden çalışmaya başladık. Bundan sonrada sizler başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızla istişarelerde bulunarak Çorum’a ve hemşehrilerimize hizmet edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 18:50
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