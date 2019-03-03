0553 313 94 23

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler’den İnköy Mahallesi’ne doğalgaz müjdesi

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, ’Mahalle Buluşmaları’ kapsamında Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu ile birlikteİnköy Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

03 Mart 2019 Pazar 16:31
Milletvekili Ceyda Çetin Erenler’den İnköy Mahallesi’ne doğalgaz müjdesi

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, ’Mahalle Buluşmaları’ kapsamında Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu ile birlikteİnköy Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.


İnköy Kültür Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Ceyda Çetin Erenler, doğalgaz ile ilgili çözümlenemeyecek bir sorunun söz konusu olmadığını belirterek, ”Çinigaz ile sürekli iletişim halindeyiz. Doğalgazla ilgili çalışmalarda önemli yol katettik.


Olumsuz hava şartları ve bazı yolların imarıyla ilgili problemler var. O problemleri de çözersek hiçbir sorun kalmayacak. Doğalgazla ilgili de sıkıntı yaşanmayacak inşallah. Bir tek vatandaşımızın doğalgaz abonesi olması için uygulanan prosedürle çok sayıda vatandaşımızın aboneliğindeuygulanan işlemler aynıdır. Bir bölgede, yalnızca bir tek kişi doğalgaz abonesi olma talebiyle başvurduğu takdirde Çinigaz yetkilileri, maliyet açısından zorlanabilir. Bizim için milletimizin her ferdinin mutluluğu çok önemli. Hiç endişeniz olmasın. Bir kişinin bile üzülmesi yüreğimizi incitir. Çinigaz yetkilileriyle diyalog halindeyiz. Vatandaşlarımızın taleplerine cevap vereceklerini düşünüyorum, biz de daima sizlerin yanındayız, konunun takipçisi olacağız" dedi.



"31 MART SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ"



Erenler, sözlerinin devamında "Mahalle Başkanımızla ve kıymetli İnköylü hemşerilerimizle gerçekleştirdiğimiz öncekigörüşmelerde mahalle sokaklarımıza kilitli parke taşı döşenmesi ve yollara asfalt dökülmesi talebinizle ilgili, konuyu araştırıp geri dönüş yapacağımı belirtmiştim.Kilitli parke taşı ve asfalt çalışmaları önceden tamamladığı takdirde, doğalgaz hattı döşeme çalışmaları esnasında zarar göreceğinden, kilitli parke taşı ve asfalt çalışmalarımızdaki eksiklikleri tamamlamak için doğalgaz çalışmalarının nihayete ermesini bekliyoruz. Müsterih olun en kısa sürede estetik ve konfor açısından tüm mahallelerimizin eksiklerini el birliğiyle tamamlayacağız. Mevcut Belediye Başkanımıza ilettiğim bir konuyu huzurlarınızda bir kez de Belediye Başkan Adayımıza iletiyorum. Yukarıda bulunan yeni yerleşim bölgemizde halkımızın yaşamını zorlaştıran alt yapı eksiklikleri söz konusu. İnşallah yeni dönemde halkımızın gönlünü kazanacak çalışmaların hız kazanmasıylaen kısa sürede tamamlanacaktır.Mahallerimizin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlanan otobüs güzergahlarımız Belediye Başkan Adayımız tarafından açıklanacak.Sağlık Ocaklarının nüfus yoğunluğuna göre belirlendiğini daha önce belirtmiştim. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğim.2014 seçimleri öncesinde mahalle sakinlerimizin tek talebi olan ve söz verdiğimiz tapu problemleri AK Parti Belediyemiz ile nasıl çözüldü ise, bundan sonraki çözümler de AK Parti Belediyeciliği ile olacaktır.Tevazu, samimiyet ve gayretle milletimize hizmete talip olan Belediye Başkan Adayımız Ahmet Sami Kutlu ile Kütahyamız’a değer katacak projelerle ilimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Kıymetli hemşehrilerim sizlerden istirhamım, bu hizmet yolculuğunda vatanımızın selameti için bekamız için, evlatlarımızın istikbali için bizlere destek olmanızdır. Sizlerin teveccühü ve sağduyusuyla İnşallah, 31 Mart ülkemizin bekasına kasdedenlerin oyunlarının bozulduğu gün olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:31
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay Belediye Başkanı’na: “AK Partili olsa bir dakika tutmam”
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay..
    2. Seçim kurulu ilan etti: İşte il il..
    3. Efelerin bileği bükülmüyor
    4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    5. Muğlalı kadınlar yapıyor, ABD'ye ihraç..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için..
    7. Midyat itfaiyesi yeni binasında..
    8. Uysal engelli bireylerle kahvaltıda..
    9. Maçın ardından
    10. Yediemin otoparkında bir garip olay
    11. Ereğli Belediyespor kızlar ile sevindi
    12. Aydınlı arıcılarda Başkan Özdemir..
    13. Almanya'dan Esed'e uyarı: Onları imha et
    14. Erdoğan: "CHP ve şürekası sadece..
    15. Bakan Kurum: "Kahramankazan’ı en iyi..
    16. Köyceğiz’deki kanoda olimpik ve genç..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anki..
    18. Vodafone ve Huawei'den üstün 5G deneyimi
    19. Şehidin adı bilgi ve kültür evinde..
    20. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    21. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    22. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    23. Yenice 263 şehit madenciyi unutmadı
    24. Mısırdaki idamlara tepki için yürüdüler
    25. Arnavutköy'de silahlı kavga: 4 yaralı
    26. Aykut Kocaman: “İki tarafın da..
    27. Seçim bürosuna taşlı saldırı
    28. Gaziantep’te Bahçeşehir Koleji Spor..
    29. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    30. Cem Parlak’tan Ağbaba’ya tepki
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var