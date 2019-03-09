0553 313 94 23

Milletvekili Çavuşoğlu: "Hükûmetin desteği ile Bursa’yı ileriye taşıyacağız"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, hükûmetin desteği ile Bursa’yı daha ileri noktalara taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:13
Milletvekili Çavuşoğlu: "Hükûmetin desteği ile Bursa’yı ileriye taşıyacağız"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, hükûmetin desteği ile Bursa’yı daha ileri noktalara taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.


Osmangazi Medyanı projesinin tanıtımında konuşan Milletvekili Hakan Çavuoşoğlu, Bursa için hem merkezî idarenin, hem de mahallî idarelerin daha vizyonel ve paradigmayı değiştirecek şehirleşme planlarıyla vatandaşın karşısına çıktıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Osmangazi Belediyesi’nin özellikle bir çöküntü alanı olarak Bursa’nın tam merkezinde olan bölgede mülkiyet meselelerini çözmek için büyük mücadele verdi. Yapılaşma sürecinde de istişâre içerisinde Bursa’ya en yakışan projeye imza atıyor. Gönül rahatlığı ile her vatandaşın ‘Helal olsun’ diyebileceği bir projedir. Çalışanlarından mimarına, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz. Osmangazi ve Yıldırım’da özellikle yeni bir meydan,yol, kamu alanı ve park yapmaya kalktığımızda önce yıkıp sonradan yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da elbet artı bir külfet oluşturuyor. Her şeyden önemlisi toplumsal barışı da, orada yaşayanların da ikna edilerek çözülmesi gerekiyor. Bu bakımdan gerçekleştirilen meydan projemizin Bursa’ya hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.


“Hükûmetin desteği ile Bursa’yı ileriye taşıyacağız”


Bursa için hem merkezî idarenin hem de mahallî idarelerin daha vizyonel ve paradigmayı değiştirecek şehirleşme planlarıyla vatandaşın karşısına çıktığını ifade eden Çavuşoğlu, "Belediye başkan adaylarımız bunların hazırlıklarını yapıyorlar. Bursa’yı yeşile, turizme, ekonomiye kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, merkezîidarenin bize katkı koyacağını bildirmiş olması bizim cesaretimizin ana kaynağıdır. Bu projelerin birlikte paylaşılması ve herkese ulaşması noktasında katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Bursa Büyükşehir ve ilçelerimizle güzel hizmetler için yine vatandaşımızın karşısında olacağız" diye konuştu.


Tanıtım toplantısına çok sayıda basın mensubunun yanı sıra eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin ile Emine Yavuz Gözgeç’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:13
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliği yürürlükte
    1. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp..
    2. Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik,..
    3. Sivas’ta kayak sezonu devam ediyor
    4. Virajı alamayan kamyonetin devrilme..
    5. Öğrenciler tasarladıkları robotları..
    6. Sason’da karla mücadele çalışmaları..
    7. Galatasaray, Antalyaspor..
    8. Kayserispor, Çaykur Rizespor maçına..
    9. Milletvekili Çavuşoğlu: "Hükûmetin..
    10. Tamamını geri ödedi... 400 milyon..
    11. Başkan Özakcan çalışan kadınları..
    12. Kardemir Karabükspor'da Mehmet Yüksel..
    13. Hakkari’de Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    14. Hikmet Karaman’ın doğum günü kutlandı
    15. Suriye’deki tutuklu kadın ve..
    16. Pazaryeri’nde Hanımlar Lokali açıldı
    17. Zeytinci kursiyerler sertifikalarını..
    18. TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’..
    19. Fenerbahçeli futbolcu kadrodan çıkarıldı
    20. AK Parti’li Özhaseki ve Veysel Tiryaki..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı