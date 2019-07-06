Milletvekili Başer, sel ve doludan zarar gören köylerde incelemelerde bulundu

Yozgat’ta geçen ay köylerde yaşanan sel ve dolu zararlarını yerinde inceleyen AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Yozgat’ta dolu ve selden zarar gören köyleri ziyaret eden AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, incelemelerine dolu ve selden en fazla zarar gören Lök köyünden başladı. Milletvekili Başer’e köy ziyaretlerinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir,İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Nazif Yılmaz ve il genel meclis üyeleri katıldı.

Lök köyü için yeni bir proje yapılarak dere ıslah çalışmasının başlayacağını söyleyen Başer,"Köyümüzde hem il özel idare ekiplerinin hem DSİ, hem de ÇEDAŞ ekipleri çalışıyor. Köylerimizde çalışmaların biran önce tamamlanması için diğer kurumlarımızdan da iş makinesi desteği alarak çalışmaları hızlandırdık. Kısa süre içerisinde selden zarar gören yol, su ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarını tamamlayıp vatandaşımızın normal yaşamına dönmesi için çaba sarf ediyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de inceleme yapıyor. Onunla ilgili olarak afet kapsamına alınarak mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için gerekli tüm hizmetleri yapmak için gayret gösteriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Devletimiz imkanları ölçüsünde inşallah vatandaşımıza rahmet elini uzatmış olacak." dedi.

Lök Köyü Muhtarı Hasan Önal da ziyaret ve desteklerinden dolayı Milletvekili Başer ve beraberindekilere teşekkür etti.

Başer, daha sonra Gökçekışla, Türkmenaraplı, Başınayayla, Salmanfakılı köylerini ziyaret etti.