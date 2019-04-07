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Milletvekili Ayvazoğlu’nun mücadelesi sonuç verdi

Trabzon’un en köklü ve başarılı okulları arasında yer alan Kanuni Anadolu Lisesi ve Tevfik Serdar Anadolu Lisesi’nin Milli Eğitim Bakanlığının merkezi sınavlarla ögrenci alacak okullar listesine alındı.

07 Nisan 2019 Pazar 12:04
Milletvekili Ayvazoğlu’nun mücadelesi sonuç verdi

Trabzon’un en köklü ve başarılı okulları arasında yer alan Kanuni Anadolu Lisesi ve Tevfik Serdar Anadolu Lisesi’nin Milli Eğitim Bakanlığının merkezi sınavlarla ögrenci alacak okullar listesine alındı.


Konuyla ilgiliaçıklamalarda bulanan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, çalışmalarından olumlu şekilde yanıt alınmasına sevindiklerini belirterek, "Güzel şehrimle bütünleşmiş olan ve sadece Trabzon değil tüm Karadeniz Bölgesinin en yüksek puanlaöğrenci alan ve yetiştiren Kanuni Anadolu Lisesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği Proje Okullar ve Merkezi Sınavla Öğrenci alacak okullar listesinde yer alması konusunda bir Trabzonlu olarak gurur duymaktayım. Mekan olarak şehrimin tarihinde çok önemli bir yeri olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Muallimler Toplantısının yapıldığı, ülkemize binlerce öğretmen yetiştirmiş binada 1982 yılında kurulan Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi kurulduğu günden bugüne kadar ilimin en çok tercih edilen okulu olmuştur. Sadece kendi ilinden değil çevre illerden okulun başarısından dolayı okula başvuran birçok öğrenciyi mezun etmiştir. Sanat, bilim, spor alanlarında geçtiğimiz yıllarda gösterdiği başarılarla ilimizi, bölgemizi ve ülkemizi başarı ile göğsümüzü kabartarak temsil eden ve alanlarında yetkin olarak çalışan öğrenciler yetiştirmiştir" dedi.


Ayvazoğlu, "İlimizin milletvekili olarak, her konuda olduğu gibi ilime ve hemşehrilerime karşı olan görev bilincim ile Milli Eğitim Bakanlığımızın çalışma alanına giren bu özel ve önemli konuda Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Bakan Yardımcılarımız Prof. Dr. Mustafa Safran ve Reha Denemeç beyefendilere ziyaretlerimdeki istişarelerimiz sonucunda konuya karşı gösterdikleri ilgi ve hassasiyetleri ve yine Kanuni Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Yaylalı’ya ilgisi ve emeği için teşekkür eder, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli okulu Kanuni Anadolu Lisesi’nin başarılarını katlayarak yoluna devam etmesini dilerim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 12:04
  1. bilim
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