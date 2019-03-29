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Milletvekili Aydın’dan, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ne ziyaret

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti) Başkan Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

29 Mart 2019 Cuma 18:27
Milletvekili Aydın’dan, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ne ziyaret

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti) Başkan Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yaklaşan yerel seçimler dolayısıyla yaptığı ziyaretler kapsamında KGY Cemiyeti’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yaklaşılan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Kahta’da basının yeni bir çatı altında toplanmasının sevindirici olduğunu belirten Milletvekili Ahmet Aydın, “ Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti hayırlı olsun. Bu güzel oluşuma öncülük eden Başkan Mustafa İşeri’yi ve yönetim kurulu üyelerini teker teker tebrik ederim. Kahta’mızda basının yeni bir çatı altında toplanması bizim için sevindiricidir. Yerel basının sıkıntılarını biliyoruz ve Cemiyetle birlikte bu sıkıntıların aşılacağına inancım tamdır.


Yaklaşan yerel seçimleri değerlendiren Aydın, “Daha düne kadar birbirine düşman olan partiler bugün ortak olmuşlar ve ittifak diyorlar. Bunlar zillet ittifakıdır. Ak Partiye düşman olan benim dostumdur anlayışı var. Hamdolsun milletimizin, halkımızın Ak Partiye olan inancı tam. Bunların oyunlarını bozacağız. Halkımızla buluşmalarımızda özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir sevgi var. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın Adıyaman mitinginde hepimiz buna şahit olduk. İnşallah 31 Mart’ta Ak Parti olarak zaferle ayrılacağız.Cumhurbaşkanımız özellikle Adıyaman’ı takip edeceğini söyledi. Ben inanıyorum Adıyaman yine büyük ihtişamı ile yeni rekorlarla Ak Parti diyecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:27
  1. doğa

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