Milletvekili Aydemir’den emekliler derneğine ziyaret

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, sivil toplum kuruluşlarına ziyaret ve esnaf gezilerini sürdürüyor. Aydemir, Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret ederek, emeklilerin sorunlarını dinledi.

Seçim bölgesi Erzurum’da yoğun bir tempoda ziyaretler gerçekleştiren AK parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Emekliler derneği Erzurum Şube Başkanlığına yaptığı ziyaret ‘de Dernek Başkanı Ahmet Degen ve yönetim Kurulu üyelerinden sorunları dinledi.

Milletvekili İbrahim Aydemir, “Tecrübe ve emekleriyle, Ülkenin gerçek mimarı olanların ocağı Emekliler Derneğimizi ziyaret ettik. Kurban Bayramı üzeri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Emekliler için yaptığı çalışmaları herkes biliyor. Yaptığımız bu ziyaret ‘de dernek Başkanımız Ahmet Degen’den sorunları dinledik ve yapılacak olan çalışmalarda nasıl katkı sunabiliriz bunun istişaresini yaptık. verimli bir ziyaret oldu. bizlere gösterilen ilgiden ötürü gerek dernek yönetimine gerekse emekli üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen ise, " Milletvekilimiz İbrahim Aydemir’e nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Emeklilerimizin sorunlarını kendilerine illettik ve destek talebinde bulunduk. Özellikle Erzurum’da emeklilerimiz için yapılacak olan konutlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Vekilimiz ‘de bu konuda bizlere her türlü desteği vereceğini ifade etti. Milletvekili İbrahim Aydemirin bu ziyaretinden dolayı kendilerine minnettarız" şeklinde konuştu.