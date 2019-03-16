Milletvekili Aydemir, seçim çalışmasında yaş günü kutladı AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhur ittifakı Ak Parti Oltu Belediye Başkan adayına seçim desteği vermek için Oltu ve köylerinde seçim çalışmalarına katılarak destek istedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhur ittifakı Ak Parti Oltu Belediye Başkan adayına seçim desteği vermek için Oltu ve köylerinde seçim çalışmalarına katılarak destek istedi.

Milletvekili Aydemir, Oltu’nun Ayvalı köyünde katıldığı seçim çalışmalarında ilk kez oy kullanacak olan Ak parti Gençlik kolları üyesiMuhlis Özçelik’in doğum gününü yaş pasta keserek kutladı.

Milletvekili Aydemir, “Bunlarda siyasetin güzellikleri. Muhlis kardeşimizin 18’inci yaş gününü yürekten kutluyorum, sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

Aydemir, daha sonra Gökçedereköyünde ve Oltu ilçe merkezindeesnaf ziyaretlerinde bulunarak Cumhur İttifakı Ak parti Oltu Belediye Başkan adayına destek istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.