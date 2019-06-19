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Milletvekili Avşar’dan İstanbul mesaisine son sürat devam

MHP Malatya İl Başkanı R.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:35
Milletvekili Avşar’dan İstanbul mesaisine son sürat devam

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, hemşehri dernekleri ve işadamları ile İstanbul’da buluşmaya devam ediyor.


Avşar son olarak Pütürge Çevre Köyleri Derneğinin düzenlemiş olduğu, Malatyalı iş adamları ve dernek başkanları ile MHP Bahçelievler teşkilatının da katıldığı toplantıda İstanbul seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a destek istedi.


“Ortak gayemiz İstanbul’un ehline emanetini sağlamaktır” diyen Avşar, “Mücadelemiz buna yöneliktir. Gayemiz Gayretimiz bundandır. İstanbul ehline emanet edilmezse bin yıllık kardeşliğimiz zarar görecektir. Türk milleti İstanbul üzerinde oynanmak istenen oyunların kuşkusuz farkındadır. İstanbullu kardeşlerim ve Hemşehrilerimin kurulan ve kurgulanan kirli tezgahları bozacağından şüphem yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi yeniden seçim kararının alındığı günden itibaren İstanbul’u karış karış gezmekte, vatandaşlarımızla kucaklaşmaktadır. Attığınız mitil hani nerede diyenler, varlığımızdan ürken, paçası tutuşan, tir tir titreyen gafillerdir. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul’un her yerindedir. İnkarcılar bilse ne yazar, bilmese ne çıkar, üç hilal İstanbul’un her yanındadır. PKK İstanbul’a istikamet veremez, FETÖ söz söyleyemez. Mehmetçik katilleri İstanbul’da belediye yönetimini etkileyemez. İstanbul’un talihi terör yuvalarından gelen talimatlarla tayin edilemez. İnanıyorum ki Hemşehrilerim ve İstanbullu kardeşlerim bizimle aynı görüşte” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:35
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