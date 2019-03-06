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Milletvekili Arvas’tan vefa yemeği

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesinde AK Parti’nin kuruluşundan bu yana hizmet eden belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, aşiret liderleri ile kanaat önderleriyle yemekte bir araya geldi.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:52
Milletvekili Arvas’tan vefa yemeği

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesinde AK Parti’nin kuruluşundan bu yana hizmet eden belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, aşiret liderleri ile kanaat önderleriyle yemekte bir araya geldi.


Bir düğün salonunda yapılan yemekli toplantıya AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. A. Menaf Turan, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP Erciş İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, AK Parti Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, ilçede AK Parti’nin kuruluşundan bu yana hizmet eden eski belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, aşiret liderleri ile kanaat önderleri, yeni belediye meclis adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın ve AK Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. A. Menaf Turan’ın selamlama konuşmasının ardından kürsüye çıkan AK Parti Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fezvi Özgökçe, gönül belediyeciliği ile gerek Van’ın, gerekse Erciş ve diğer ilçelerin hizmette doruğa ulaşacağını belirterek, “Menaf Turan Hocam, Erciş için bir şans. Erciş’in çok önemli sorunları var. Bu önemli sorunları yakinen bilen ve bunları çözecek olan Menaf Taran’a Erciş halkının da sahip çıkacağına gönülden inanıyorum’’ dedi.


AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, vefa yemeği adı altında kendilerini kırmayarak katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, “Bugün memleketimizin daha da ileriye gitmesi, sorun ve sıkıntıların, kırgınlık ve dargınlıklarını ortadan kalkması için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizleri bu büyük ailenin bir parçası olarak bir arada görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Malumunuz Erciş’te, HDP döneminde kin siyaseti vardı. İnsanlar üzerinde korku ve endişe vardı. Hatırlayın, Doğubayazıt HDP belediyesi olmasına rağmen, buraya kayyum atanmadı. Ama Erciş’e kayyum atandı. Çünkü Erciş’te devleti tanımayan, özerklik ilan eden, dükkanları yakılan dönemin belediye başkanı devlete baş kaldırdığı için kayyum atandı. Devletin tüm imkanlarını Erciş halkına hizmet yerine, başka alanlara kullanan kim olursa olsun devlet buna asla müsaade edemezdi. Bunların hiçbirinin ‘ben işsizliği önleyeyim, ben şehri güzelleştireyim, imarını, altyapısını düzelteyim’ diye dertleri, projeleri yoktu. Birçok esnafımız korudan, endişeden o dönemde Erciş’te iş yapamadı. Esnafların, iş adamlarının, vatandaşların kapıları çalınarak haraç alındı. Oysa ki bizim derdimiz ise başka. Bizler Erciş’i nasıl imar ederiz, iş bulamayan gençlerimize yeni iş alanlarını nasıl açarız diye düşünüyoruz. Biz, AK Parti’nin işi bilen kadroları ve gönül belediyeciğiyle halkımıza hizmet için varız ve adayımıza, şehrimize inşallah hep birlikte sahip çıkacağız’’ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:52
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