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Milletvekili Arık’a ‘zorla getirme’ kararı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri milletvekili Çetin Arık’a sosyal medyadan ‘omurgasız’ diyen CHP gençlik kolları üyesi bir öğrencinin yargılandığı dava, Ankara’da ikamet eden şikayetçi Arık’ın ifadesinin alınması için ertelenmişti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:54
Milletvekili Arık’a ‘zorla getirme’ kararı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri milletvekili Çetin Arık’a sosyal medyadan ‘omurgasız’ diyen CHP gençlik kolları üyesi bir öğrencinin yargılandığı dava, Ankara’da ikamet eden şikayetçi Arık’ın ifadesinin alınması için ertelenmişti. Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi, talimatla ifadesi alınacak Arık’ın duruşmaya gelmemesi nedeniyle zorla getirilme kararı çıkardı.


25 Nisan 2019’da Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava müştekinin de ifadesinin alınması için Haziran ayına ertelenmişti. İkameti Ankara olan milletvekili Çetin Arık’ın talimatla ifadesi alınması için Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde duruşma günü belirlendi ancak Arık duruşmaya katılmadı. Mahkeme, usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen müşteki Çetin Arık hakkında zorla getirilme müzekkeresi düzenlenmesine karar verdi.


Tutuksuz sanık Seçkin A.’nın avukatı Emre Ayan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP milletvekili Çetin Arık’a mahkemenin zorla getirme kararı çıkardığını belirterek, “Kayseri CHP milletvekili Çetin Arık sabah Muharrem İnce için imza verip öğleden sonra imzasını geri çekince kendisine omurgasız(ilkesiz) diyen üniversiteli bir gençten şikayetçi olmuş ve bende bu gencin avukatlığını üstlenmiştim. Sayın Vekil ikametini Ankara gösterdiği için Kayseri Mahkemesi yasaya uygun olarak usulen Ankara’daki Nöbetçi Mahkeme’ye ifadesinin alınması için talimat yazılmasına karar vermişti. Duruşma günü kendisine bizzat tebliğ edilmesine rağmen ifade vermeye gelmeyen veya gelemeyen ki hayatın olağan akışı içerisinde bu olabilir. Sayın vekil hakkında Ankara Mahkemesi milletvekilinin duruşmaya zorla getirilmesi yönünde karar vermiş! Sayın milletvekili ile ifade özgürlüğü ve demokrasiye bakış açımız yönünden fikir ayrılığına düşsek de, yeğenleri tarafından tehdit edilmiş olsam da halkın oyları ile seçilmiş bir milletvekiline zorla getirme kararı verilmesi kabul edilebilir bir durum değil bence. Bu karar onur kırıcı ve alçaltıcı, iktidar partisi milletvekili olsaydı acaba sayın mahkeme aynı kararı verebilir miydi? Yoksa kendisine Türkiye Büyük Millet Meclis’inden telefonla ulaşıp duruşmaya kibarca davet mi ederdi merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:54
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