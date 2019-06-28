Milletvekili Altınok muhtarlarla bir araya geldi AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok muhtarlarla bir araya geldi.

İçişleri eski Bakanı ve Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altunok ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Oltu’da muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantı Kaymakamlık Toplum Merkezinde gerçekleştirildi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok 31 Mart Mahalli Seçimlerinde Oltu’yu kaybetmelerinden ötürü üzgün olduklarını, ancak bunun bir değerlendirmesini yaptıklarını da ifade etti. Ardından muhtarlara söz verildi.

Muhtarların talep ve şikâyetlerini dinleyen Altınok,bilgiler aldı.

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