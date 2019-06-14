0553 313 94 23

Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Gediz için meclise araştırma önerge verdi

CHP Kütahya Milletvekili Dr.

14 Haziran 2019 Cuma 14:43
Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Gediz için meclise araştırma önerge verdi

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Gediz Havzasının geleceğinin korunması, Gediz nehrinde meydana gelen kirliliğin önüne geçilmesi ve sorunlarının tespit edilerek, neler yapılabileceğinin tespiti amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) araştırma önergesi verdi.


Muratdağı’nda siyanürle altın madeni çıkarılması gibi son derece tehlikeli ve Gediz Havzasının geleceğini yok edecek olan Çevresel Etki Değerlendirmesi “ÇED”raporu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle 29 Mayıs 2019 tarihinde TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi vererek Bakanlığı bu yanlış karardan geri dönmeye çağıran Kasap, bu seferde TBMM Başkanlığına araştırma komisyonu kurulması için önerge vererek Meclisi Gediz Havzasının geleceğinin korunması için sorumluluğa çağırdı.


Ege Bölgesi’nin sulamadaki en büyük can damarı olan Gediz Nehrinin kimyasal atıklar nedeniyle zaten zehir akıtmaya ve çevresine kötü kokular yaymaya devam ettiğini belirten Kasap, Muratdağı’nda siyanürle altın madeni çıkarılmasının, Gediz Havzasını tamamen yok edeceğini belirterek, Kütahya İl sınırları içerisinde Murat ve Şaphane Dağları’ndan doğup, Foça ile Çamaltı Tuzlası arasından İzmir Körfezi’ne dökülen Gediz Nehri’nin kirlenmemesi, tarım alanlarının yok olmaması ve çevre katliamına yol açmaması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının önem arz ettiğini belirtti.


Kasap, bölge milletvekilleri dahil olmak üzere 20 milletvekilinin imzasını taşıyan Meclis Araştırma önergesinin TBMM Genel Kurul gündemine alınarak Murat Dağı ve Gediz Nehri için gereken tüm adımların atılacağını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksa Fırat Elektrik'ten çocuklara karne hediyesi
    1. Aksa Fırat Elektrik'ten çocuklara..
    2. Mehmet Metiner: Murat Alan'a yapılan..
    3. Sınav kaygısına nefes egzersizi
    4. Otizmli öğrenci okul birincisi oldu
    5. Yaşanan ölümlere değil, çıkan..
    6. Tavuk suyu buzdolabında kaç gün..
    7. Yeni Zelanda katliamcısı duruşmayı..
    8. NEÜ’lü öğrenci katıldığı yarışmadan..
    9. Mersin’de yaklaşık 400 bin öğrenci..
    10. Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim..
    11. Kornea naklinde bekleme süresi..
    12. Tuzla'da çocuğu darbeden kişi tahliye..
    13. Siirt’te biçerdöver kontrolleri başladı
    14. Pakistan'da İslamabad Belediyesine..
    15. TEPSAM’dan jandarmaya kutlama mesajı
    16. Assange'ın iade davası gelecek yıl..
    17. DİSK Bölge Temsilcisi Cumali..
    18. Kabadüz’de halk günü
    19. İstanbul Emniyeti, şehirde kuş..
    20. İlkadım’da ekipler yağmur sonrası..
    21. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar,..
    22. Aztopal: “İnce eleyip sık dokuyacağız,..
    23. Kanseri yenen tiyatrocu, Sağlıkta Kal..
    24. Yükseköğretime Geçiş Sınavı öncesinde..
    25. Yıldırım'dan karne mesajı
    26. Didim’de “Kucaklaşma Zamanı”..
    27. Didim’de sokak hayvanları için..
    28. 1 milyondan fazla Rus polis için..
    29. Didim’de karne sevinci
    30. Merkez Haziran ayı beklenti anketini..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...