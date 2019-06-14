Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Gediz için meclise araştırma önerge verdi

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Gediz Havzasının geleceğinin korunması, Gediz nehrinde meydana gelen kirliliğin önüne geçilmesi ve sorunlarının tespit edilerek, neler yapılabileceğinin tespiti amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) araştırma önergesi verdi.

Muratdağı’nda siyanürle altın madeni çıkarılması gibi son derece tehlikeli ve Gediz Havzasının geleceğini yok edecek olan Çevresel Etki Değerlendirmesi “ÇED”raporu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle 29 Mayıs 2019 tarihinde TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi vererek Bakanlığı bu yanlış karardan geri dönmeye çağıran Kasap, bu seferde TBMM Başkanlığına araştırma komisyonu kurulması için önerge vererek Meclisi Gediz Havzasının geleceğinin korunması için sorumluluğa çağırdı.

Ege Bölgesi’nin sulamadaki en büyük can damarı olan Gediz Nehrinin kimyasal atıklar nedeniyle zaten zehir akıtmaya ve çevresine kötü kokular yaymaya devam ettiğini belirten Kasap, Muratdağı’nda siyanürle altın madeni çıkarılmasının, Gediz Havzasını tamamen yok edeceğini belirterek, Kütahya İl sınırları içerisinde Murat ve Şaphane Dağları’ndan doğup, Foça ile Çamaltı Tuzlası arasından İzmir Körfezi’ne dökülen Gediz Nehri’nin kirlenmemesi, tarım alanlarının yok olmaması ve çevre katliamına yol açmaması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının önem arz ettiğini belirtti.

Kasap, bölge milletvekilleri dahil olmak üzere 20 milletvekilinin imzasını taşıyan Meclis Araştırma önergesinin TBMM Genel Kurul gündemine alınarak Murat Dağı ve Gediz Nehri için gereken tüm adımların atılacağını söyledi.