Milletvekili Ahmet Tan oyunu kullandı AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Atatürk Ortaokulu’nda kullandı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Atatürk Ortaokulu’nda kullandı.

Tan, oy verme işlemini, saat 10.30’da Saygılar Mahallesi’ndeki Atatürk Ortaokulu’nda 1036 No’lu sandıkta gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Tan, seçimlerin Kütahya ve Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.(EFE-)

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