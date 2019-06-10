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MilletvekiliAhmet Arslan, nikah şahitliği yaptı

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10 Haziran 2019 Pazartesi 09:18
MilletvekiliAhmet Arslan, nikah şahitliği yaptı

AK Parti Kars Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Arslan, nikah şahitliği yaptı


AK Parti Kars Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ahmet Arslan, Soyer ve Arslan ailelerinin çocukları Tuğçe Soyer ve Erol Arslan’ın düğün törenine katılarak genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.


AK Parti Kars Milletvekili ve eski Bakan Ahmet Arslan yeğeni TCDD Yolcu Taşıma Genel Müdürü Erol Arslan ve Tuğçe Soyer’i mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Genç çiftlerin nikah şahitliğini yapan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evli çiftlere bulunduğu tavsiyeleri hatırlatarak mutluluk diledi.


Tuğçe Soyer, Erol Arslan’ın düğününe bir önceki dönem TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, şu anki TCDD Genel Müdürü Erol Arıkan, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:18
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