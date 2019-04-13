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Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi

Kongrede, 12 ülkeden 230 akademisyen tarafından 250 sözlü ve yazılı tebliğ sunuldu

13 Nisan 2019 Cumartesi 22:10
Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesince (KÜ) düzenlenen "2. Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi" sona erdi.

Kongrenin sona ermesi dolayısıyla Tarihi Kurşunlu Han'da gala programı düzenlendi.

Kongre Koordinatörü Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrede 12 ülkeden 230 akademisyen tarafından yaklaşık 250 sözlü ve yazılı tebliğ sunulduğunu söyledi.

Kongrede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sönmez, "Mühendislik, ziraat, veterinerlik, yaşam bilileri ve bağlı alanlarda tebliğler vardı. Bu tebliğler bilimsel bilginin paylaşılması açısından önemli araştırmalara temel teşkil edecek şekildeydi. Uluslararası bir çalışma olması nedeniyle genel bilimsel konuların hepsi tartışıldı." dedi.

Önümüzdeki yıl kongrenin farklı bir ülkede yapılacağını anlatan Sönmez, "Kongrenin ilki Kastamonu'da yapıldı. İkincisi yine bizde oldu. Önümüzdeki yıl ise Kastamonu Üniversitesi organizasyonunda Ukrayna'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Sönmez, kongreye katılımın oldukça yoğun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"2 yıldır bilim insanları teveccüh gösteriyor. Kastamonu Üniversitesinin bu konulara ev sahipliği yapmasından da ayrıca memnunuz. Kongre sonunda Kastamonu Üniversitesinin birçok üniversite ile ortak çalışma yürütmesi için kararlar alındı. Bunların başında özelikle teknoloji alanında önde gelen ülkelerden Japonya ve Malezya gibi ülkeler var. Rusya, Moldova ve Ukrayna gibi Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerde zirai ve balıkçılık alanında çalışmalarımız vardı. Bunların derinleştirilmesi kararı alındı. Filipinliler ile de hem zirai hem balıkçılık hem de ormancılık alanlarında ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı."



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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 22:10
  1. 2. Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi
  2. gala
  3. Kastamonu
  4. Kongre

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