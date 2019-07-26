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Milletlerarası anlaşmalar

26 Temmuz 2019 Cuma 09:47
Milletlerarası anlaşmalar

ANKARA (AA) - Türkiye, Madagaskar ile askeri eğitim, Gine ile tarım, hayvancılık ve balıkçılık, Çad ile eğitim, Özbekistan ile de meteoroloji alanında iş birliği yapacak.

İstanbul'da 6 Mayıs 2015'te imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması"nın ilişik notalarla birlikte onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ile Madagaskar, harp akademileri, askeri tıp akademisi ve askeri haritacılık okullarında verilen eğitimler, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatları arasında eğitim ve öğretim, birlik, karargah ve kurumlar arası temas ziyaretlerinin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler aracılığıyla ikili ve askeri ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor.

Ayrıca Antalya'da 28 Nisan 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın ilişik notalarla onaylanmasına ve Ankara'da 27 Şubat 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ile Çad, örgün ve yaygın eğitim alanında bilgi, deneyim ve bilimsel yayın paylaşımı, uzman, öğretmen ve öğrenci değişimi, yeni teknolojiler konusunda deneyim paylaşımı gibi alanlarda iş birliği yapacak. Türkiye ile Gine arasındaki anlaşmaya göre ise iki ülke bitkisel üretim ve bitki sağlığı, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi alanlarda iş birliğini geliştirecek.

Bunların yanı sıra Taşkent'te 30 Nisan 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşmaya göre iki ülke, meteorolojik faaliyetlerin iyileştirilmesi için bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı yoluyla iş birliği yapacak.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:47
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