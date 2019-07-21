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Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye'nin Çin ile haritacılık ve coğrafi bilgi alanlarında, Özbekistan ile turizm alanında iş birliğine ilişkin ayrı ayrı imzaladığı anlaşmalar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı

21 Temmuz 2019 Pazar 10:45
Milletlerarası anlaşmalar

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Çin ile haritacılık ve coğrafi bilgi alanlarında, Özbekistan ile turizm alanında iş birliğine dair ayrı ayrı imzaladığı anlaşmalar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ve Çin arasında 23 Ağustos 2017'de Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Harita Genel Komutanlığı ile Çin Ulusal Ölçme, Haritacılık ve Coğrafi Bilgi İdaresi Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması" Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, her iki ülkede sürdürülebilir kalkınma için coğrafi bilgiyi yönetme ve sağlama konusunda benzer sorumlulukları yerine getiren ulusal yetkili makamlar, coğrafi bilgi yönetimi alanında bilimsel ve teknik iş birliğini güçlendirme ve ilerletme konusunda bazı hususlarda anlaştı.

Teknoloji ve kalkınma amacıyla her iki tarafın kullanımı için bilginin mübadelesini amaçlayan anlaşmaya göre, iş birliği çerçevesinde ortak üretim programlarının yürütülmesi ile kartografik, jeodezi ve jeofizik gelişmelere, üretim süreçlerine ve tekniklerine ilişkin teknoloji bilgisi değişimleri dahil olmak üzere karşılıklı teknik destek de sağlanacak.

Ayrıca, tarafların mutabık kalması ve kaynakların elvermesi koşuluyla, anlaşmanın amaçlarıyla ilgili disiplinlerde eğitim programları başlatılabilecek.

- Özbekistan ile turizm alanında iş birliği

Türkiye ve Özbekistan arasında 25 Ekim 2017'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşması" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Turizm alanında eşit ve karşılıklı fayda sağlayacak iş birliğini geliştirmek ve sağlamlaştırmak, iki ülke arasında turist akışını artırmak amacıyla imzalanan anlaşmaya göre, uluslararası organizasyonlar, forumlar, seminerler, sergiler ve medya yayınları aracılığıyla Büyük İpek Yolu ve diğerleri gibi müşterek turist güzergahlarının ve markalarının tanıtımı yapılacak.

Anlaşmaya göre, taraflar tur operatörleri arasındaki doğrudan iletişimin tesisini ve turist gruplarının karşılıklı seyahatlerinin düzenlenmesini kolaylaştıracak, birleşik turizm güzergahları ve ortak turizm ürünleri yaratmak ve bunları teşvik etmek amacıyla turizm endüstrisinin temsilcilerinin girişimleri desteklenecek.

Anlaşma, iki ülke arasında deneyim değişimi ve turizm faaliyetlerinin organizasyonunu için turizm forumları, seminerler, yuvarlak masa toplantıları ile kurumlar ve işletmeler arası toplantıların düzenlenmesi gibi iş birliğinin gelişmesine yönelik maddeleri kapsıyor.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:45
  1. Çin
  2. milletlerarası anlaşmalar
  3. Özbekistan
  4. Resmi Gazete

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