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Milletlerarası anlaşmalar

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:09
Milletlerarası anlaşmalar

ANKARA (AA) - Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve değişimi anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 23 Şubat 2017'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması" ve Ankara'da 23 Ocak 2019'da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlk anlaşma ile iki ülke sosyal güvenlik alanında ilişkileri düzenlemek amacıyla hizmet akdi ile çalışanlar, hizmet akdine bağlı olmaksızın çalışanlar ve kamu idarelerinde çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortalarına ilişkin mevzuat esasları belirlendi.

İkinci anlaşmayla ise Türkiye ve KKTC yetkili makamlarınca tanzim edilen sürücü belgesi/sürüş ehliyetine sahip olan ve diğer taraf ülkede turistik amaçla bulunan veya transit geçiş yapan ticari araç sürücülerinin sürücü belgesi/sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması sağlanıyor.

- Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma iş birliği

Giresun'da 31 Mart 2018'de imzalanan ekli "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Gürcistan Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nın onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre taraflar, askeri kuvvetler ve savunma sistemlerinin oluşturulması, bilgi, tecrübe ve uygulamaların değişimi, askeri ve sivil personelin eğitimi, tedarik, lojistik, silahların kontrolü, askeri haritacılık gibi konularda iş birliğini geliştirecek.

Bunların yanı sıra Ankara'da 8 Mayıs 2018'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşmaya Ek Protokol"ün onaylanmasına ilişkin karara göre, program ofisleri, çalışanları ve yakınlarının görev yerlerindeki durumlarına ilişkin bazı maddelerde değişiklik, bazı hususlarda da eklemeler yapıldı.


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:09
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