"Milletin 'zillet ittifakı' diyeceğini bildikleri için ortaklığı açıklamıyorlar"

KASTAMONU (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kendilerine 'Millet İttifakı' diyorlar ama bu ortaklık ortaya çıktığında milletin onlara 'zillet ittifakı' diyeceğini bildikleri için bu ortaklığı açıklamaktan çekiniyorlar." dedi.

Dönmez, Kastamonu'nun Daday ilçe meydanında partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola çıktıklarını dile getiren Dönmez, "Cumhurbaşkanımız 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunda o gün İstanbul bir megapol, megakent değil, mega köydü. Sorunlarla boğuşuyordu. Çöp, çamur, çukur, susuzluk, yolsuzluk ve hava kirliliği almış başını gidiyordu. O dönem biz hava kirliliğiyle mücadeleyle ilgili bir görev aldık." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ı süresi dolmadan görevinden uzaklaştırdıklarını anlatan Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasetten uzaklaştırmak için 5 yıllık süresi dolmadan görevden alıp mahkum ettiler ama biliyorsunuz, o mahkumiyet kağıtta kaldı. Milletin sinesinde, gönlünde mahkumiyetin hiçbir izi kalmadı. Bu millet onun yolunu açtı. Başbakan, Cumhurbaşkanı oldu. Sadece bu coğrafyada değil, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir lider oldu. Nerede bir mağdur, mazlum millet varsa yardımına koştu." diye konuştu.

- "Dünyanın neresinde mağdur varsa onun yanındayız"

Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verdiğini anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın en son Moskova ziyaretinde beraberdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir haber geldi. Trump tweet atmış, 'Maduro'yu devirmek istiyor ve Meclis Başkanı'nı geçici başkan ilan etmiş' dediler. Uçak kalkmıştı. 'Bana Maduro'yu bağlayın' dedi. Maduro'ya dedi ki 'Dik dur, eğilme, bu millet seninle.' Sayın Maduro başta anlamadı. Bir daha tercüme ettiler. Cumhurbaşkanımıza, 'Sayın Cumhurbaşkanı, birazdan halkın karşısına çıkacağım, sizin bu sözünüzü söyleyeyim mi?' dedi. Cumhurbaşkanımız, 'Halkına selam söyle, biz sizin yanınızdayız' dedi. Bu, şunu gösteriyor; dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur varsa biz onun yanındayız."

Dönmez, Türkiye'nin çevresinde acı olaylar yaşandığına işaret ederek, "Suriye'de ve Irak'taki olayları görüyorsunuz. İslam coğrafyası, Osmanlı'dan bu tarafa nifak tohumları ve fitnelerle uğraşır hale geldi. Türkiye de bu fitneye alet olsaydı Allah korusun, coğrafyamızda da bir beka sorunu olurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi, güçlü stratejisi sayesinde bunlardan uzak durduk ancak fitneyi yerinde bitirmek gerekiyor. Nerede doğduysa orada başını ezeceksiniz. Sınır ötesinde başlıyor artık güvenlik mücadelesi." değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart yerel seçimlerine değinen Dönmez, şunları kaydetti:

"Belli ittifaklar görüşülüyor, konuşuluyor. Eyvallah, görüşebilirsiniz. AK Parti de MHP ile bazı illerde Cumhur İttifakı kapsamında aday gösterdi. Diğer iki parti CHP ve İYİ Parti biliyorsunuz 'ittifaka gidiyoruz' dedi. Ona da eyvallah ancak bazı yerlerde bu iki parti aday göstermedi. Niye göstermedi? Çünkü şu anda adını zikretmekten çekindikleri iki parti var. Özellikle birini siz iyi biliyorsunuz. Kandil'den talimat alan bir parti. Güneydoğu ve bazı büyük kentlerde iş birliğine gittiler. Kendilerine 'Millet İttifakı' diyorlar ama bu ortaklık ortaya çıktığında milletin onlara 'zillet ittifakı' diyeceğini bildikleri için bu ortaklığı açıklamaktan çekiniyorlar. Açıklasalar da açıklamasalar da nasıl gizlerlerse gizlesinler, bu millet olanları görüyor. 31 Mart günü inşallah sandıkta gereken cevap gümbür gümbür verilecek. 'Bu bir beka sorunudur' denmesinin altında yatan sebep de budur."

AK Parti hükümetleri dönemindeki yatırımları anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Birçok yolu duble yola çevirdik. Birçok ilimizde havaalanı yoktu, havaalanı yaptık. Şehir hastaneleri yapıyoruz. Doğal gaz biz geldiğimizde sadece beş büyükşehirde vardı, bugün 81 ilin 81'inde de var. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Batıda ne varsa doğuda da o alacak' dedi. Sırayla önce il merkezlerine getirdik, oraya yakın ilçe merkezlerine de getirdik. Doğal gaz talepleriniz bize iletildi. Arkadaşlara dedik ki, 'Çalışın uygun koşullar varsa Daday'ımıza da doğal gazı getirelim.' Bazı belediye başkan adayları boyundan büyük vaatlerde bulunuyormuş. Benim kulağıma geldi. Elektrik, doğal gaz işi hükümetin işi. Getirirse getirir. AK Parti bugüne kadar söz verip de neyi yarıda bıraktı? Bakacağız, çalışacağız, şartlar oluşursa buraya da inşallah getireceğiz. Tabii doğal gazı ithal ediyoruz, kendimiz bulursak bu hizmetleri daha hızlı ayağınıza getirmiş olacağız."

Bakan Dönmez, daha sonra AK Parti seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.