Milletin zaferi 8 yaşında! Lider-millet el ele hainleri püskürttü

Sebahattin Ayan İstanbul

Bugün milletin iradesini, milletin parasıyla alınan silahlarla gasp etmeye çalışan FETÖ’cü alçaklara karşı, Türk milletinin yediden yetmişe varoluş mücadelesi verdiği 15 Temmuz zaferinin 8. yıl dönümü. Gelecek nesillere arkalarında övünülecek şanlı bir direniş destanı bırakan Türk milleti; tarihi gecede, tek bilek tek yumruk olup zalimlerin tepesine binerek Türkiye tarihinde ilk defa kanlı bir darbe girişimini devlet-millet seferberliğiyle bastırdı. Okunan selalardan aldığı kuvvet ve Allah’ın lütfuyla o kara geceyi 21 saat süren mücadelenin ardından aydınlığa dönüştürdü. Vatan için 252 şehidin verildiği gecede, 2 bin 194 kişi yaralanarak gazi oldu.

Erdoğan'ın çağrısı plânı bozdu

15 Temmuz akşamı işgal girişiminde bulunan FETÖ’cü teröristler, karşılarında milleti buldular. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen Türk halkı cesaretiyle ülkesini korudu. Ömer Halisdemir, Erol Olçok, Halil Kantarcı daha onlarca şehit Genelkurmay’da, Külliye’de, Boğaçiçi Köprüsünde, Çengelköy’de, Atatürk Havalimanında, TRT’de, Emniyet’te, MİT’te, TBMM’de yurdun her yanında vücudunu vatanına siper etti. On binlerce FETÖ’cü hain ordudan, kamudan atıldı, binlercesi zindanda çürüyor, bir o kadarı da kuyruğunu toplayarak yurt dışına sıvıştı. Toplam 289 darbe davası açılırken 704 bin 554 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Milletimiz hainlere ders verdi

Destanın yıldönümünde akit’e konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, şunları dile getirdi: “15 Temmuz darbesi, şerefli milletimizi tanımayanların ülkemizi kolayca işgal edebileceklerini sandıkları bir girişimin adıdır. Bu millet, teröriste sık diye verdiği silahı kendisine doğrultan ve 252 insanımızın hunharca katledildiği o geceyi asla unutmayacaktır. Bu darbe girişimi ile birlikte yıllarca darbelerden mustarip milletimizi birbirine kenetlemiş ve ülkemizin içindeki üniformalı hainlere en büyük dersi vermiştir. Şehitlere rahmet, gazilerimize sıhhat diliyorum.”

40 yıllık hesap 40 saatte bozuldu

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da, şunları söyledi: “Devlet millet el ele vererek bu ihanet şebekesini alt ettiğimiz için büyük bir gurur yaşıyoruz. İlk defa halk sokaklara dökülerek direniş gösterdi, yine bir ilk defa cunta adalet huzurunda hesap verdi. Bu iki özellik Türkiye’de bir daha darbelerin olmaması adına önemli bir sigortadır. Millet darbecileri yanılttı. 40 yıldır hesap yapanların 40 saat bile olmadı.”

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Rabbim bize lütfetti

15 Temmuz Derneği üyesi gazi Ahmet Alkılıç ise, şunları ifade etti: “İlk önce Cumhurbaşkanımızın evine gittik. Daha sonra köprüye geçtik. Allah herkesin üzerinden korkuyu almıştı. Kafamdan ve kolumdan mermi yedim. Hastaneden çıktığımda daha konuşamayacağımı söylediler ama Allah’a hamdolsun kısa bir süre içerisinde dimdik hayattayım hamdolsun.” CHP’li belediyelerin 15 Temmuz’u unutturmaya yönelik eylemlerine de değinen Alkılıç, şöyle devam etti:

CHP’li belediyelere tepki

“Millet olarak birlikten, beraberlikten ve şuurdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu konuda da değişen belediyelerin yapmış olduğu icraatlarla da bizim birliğimize ve beraberliğimize ket vuramayacaktır. Şunu gördük ki nasıl kişilere tamah ettiklerini nasıl insanlarla beraber olduklarını belli ettiler. Kayadan sadece toz alır bunlar. Biz yine birlik, beraberlik içerisinde bu şuurla yürümeye devam ediyoruz. Bizim milletimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi de vatan, millet olduğu zaman konu gerisi teferruattır demektir.”