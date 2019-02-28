"Milletin Yolu Partisi" ilk kongresini yaptı İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen "Milletin Yolu Partisi" ilk kongresini başkent Tahran'da gerçekleştirdi.

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen "Milletin Yolu Partisi" ilk kongresini başkent Tahran'da gerçekleştirdi. İran medyasına göre, yeni faaliyete başlayan Milletin Yolu Partisi'nin ilk kongresi istişare heyeti seçimi amacıyla Tahran'daki Milli Kütüphane yerleşkesindeki Kalem Salonu'nda düzenlendi. Programda ülkedeki reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ve İran devrim lideri Ayetulah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni'nin mesajları okundu. Kongreye katılanlar arasında reformist siyasetçilerin önde gelenlerinden Behzad Nebevi, Muhammed Tevessuli, Seyit Mustafa Taczade, Muhammed Kiyanuş Rad, Hadi Haniki, Muhammed Ali Ebtehi, Feyzullah Arabsurh, Hüseyin Zeman, Muhsin Armin, Cevad İmam, Şehrbanu Emani, Hüseyin Kerrubi, Abdurrıza Haşimzai, Muhsin Rehami, Seyit Rıza Ekremi, Muhammed Cevad Hakşınas, Abdulvahid Musevi Lari ve Cihanbahş Hancani de yer aldı. Milletin Yolu Partisi'nin 21 Şubat 2020'de düzenlenecek genel seçimlerde aktif bir siyaset izlemesi bekleniyor.

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