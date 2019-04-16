0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"Milletin verdiği hakkı sahibine teslim edecek YSK'dir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak:- "(İstanbul'daki itirazlar) Bu suistimale dur diyecek olan, milletin verdiği hakkı, o hakkın sahibine teslim edecek olan YSK'dir"- "Ortaya karışık bir itiraz dilekçesi hazırlanmış. Bir sürü gerekçe var. Biri olmazsa diğeri, o olmazsa başka biri. 'Acaba bu işi bir yerinden tutturup da iptal ettirebilir miyiz' diye ciddi bir çaba içine girmişler. Bu amaçla YSK'nin vaktini alacaklar"

16 Nisan 2019 Salı 19:54
"Milletin verdiği hakkı sahibine teslim edecek YSK'dir"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki seçimlere itirazlara ilişkin, "Bu suistimale dur diyecek olan, milletin verdiği hakkı, o hakkın sahibine teslim edecek olan YSK'dir." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin üzerinden 16 gün geçmesine rağmen İstanbul seçimlerine ilişkin tartışmaların devam ettiğini belirtti.

Faik Öztrak, AK Parti'nin İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz sürecine ilişkin, "Öyle gözüküyor ki bu da tıpkı geçersiz oyların sayımında olduğu gibi kanunun tanıdığı bir hakkın suistimali mahiyetinde bir itirazdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, partisinin olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ye verdikten sonra yaptığı açıklamayı eleştiren Öztrak, "Ortaya karışık bir itiraz dilekçesi hazırlanmış. Bir sürü gerekçe var. Biri olmazsa diğeri, o olmazsa başka biri. 'Acaba bu işi bir yerinden tutturup da iptal ettirebilir miyiz' diye ciddi bir çaba içine girmişler. Bu amaçla YSK'nin vaktini alacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, Yavuz'un sayım döküm çizelgelerinde usulsüzlük olduğu, mühürsüz ve imzasız sayım döküm çizelgeleri bulunduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

"Sayım döküm çizelgelerinin altında zaten ıslak imzalı tutanaklar var. Aslında bu usulsüzlüğe, bu sayım döküm çizelgeleri doldurulurken orada bulunan üyeleri itiraz etmeliydi. İtiraz etmemiş ama bunları düzelttiğimiz zaman sonuç değişiyor mu? Kaydırmalar falan dışında, çok farklı değil. Islak imzalı tutanakları bir araya getirdiğimiz zaman ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu usulsüzlüklerin sonuca müessir olabilecek nitelikte usulsüzlükler olmadığı izlenimi var." diye konuştu.

Yavuz'un "oyların tamamı yeniden sayılsaydı, bizim rakamlarımız gerçek olacaktı, seçim lehimize olacaktı" ifadesini hatırlatan Öztrak, şunları kaydetti:

"Böyle şüphelerle 'Öyle böyle olacaktı' diyerek, delillendirilmemiş gerekçelerle seçimlerin iptalinin istenmesinin mümkün olmadığını artık biliyoruz. Islak imzalı tutanaklar var. AK Parti'nin elinde, bizdeki ıslak imzalı tutanaklardan farklı tutanaklar mı var? Bu olabilecek bir şey değil. Bizdeki ıslak imzalı tutanaklar ile onlardaki tutanaklar birbirlerinin aynı."

- "Başka illerden görevli gelenler İstanbul'da oy kullanmış olabilir"

Öztrak, Yavuz'un yanına "oy kullanamaz" şerhi düşülmeyen 5 bin 287 hükümlünün İstanbul'daki seçmen kayıtlarında yer aldığını söylemesine ilişkin, öncelikle bu hükümlülerin oy kullanıp kullanmadığına bakılması gerektiğini kaydetti.

Kullanılan oyun seçmen sayısını tutmadığı iddialarına ilişkin de Öztrak, "Başka illerden görevli gelenler İstanbul'da oy kullanmış olabilir. Partilerin almış olduğu oylara bakmak lazım. Bunun toplam seçmen sayısı ile ilave gelenlerle birlikte tutup tutmadığının incelenmesi lazım." dedi.

Öztrak, Yavuz'un, sandık kurullarındaki memurların 19 bininin kamu görevlisi olmadığına ilişkin ifadesine yönelik şunları söyledi:

"Bu sandıklarda sizin gözlemcileriniz yok muydu? Bu memurları mülki idare amirleri bildiriyor. Seçim kurulları da bu memurları kura ile yerleştiriyor hem de iki katı kadar kura ile yerleştiriyor. Eğer bunların içinde bu seçimleri yapamayacak, engelli olanlar varsa da bunların yerine yedeklerini koyuyor. Bu sandık kurulları belirlenirken AK Parti'nin adamları neredeymiş? Niye itiraz etmemişler? Genel başkanları 'İstanbul'da 280 binden fazla sandık görevlisi atadık' diyordu. 'Sandık başında hiçbir siyasi partinin muktedir olamayacağı gücümüz var' diyordu. Ne oldu bu güç? Niye sandık başına hakim olamadılar? Her sandık başına gözlemci koyduk deniyor. Ne yaptı bunlar?"

Algı operasyonu yürütülmeye çalışıldığını savunan Öztrak, "Sayın Yavuz'un sözleri arasında kumpas, şaibe, organize işler, şüphe gibi laflar bolca serpiştirilmiş vaziyette. Sonra da 3 bavulla YSK'den içeriye giriyorlar. Balyoz ile ilgili kumpas sadece 1 bavuldu. Öyle gözüküyor ki İstanbul ile ilgili kumpasa 3 bavul belge yetmemiş." diye konuştu.

Öztrak, benzer itirazların tekrar tekrar YSK'nin önüne getirildiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bu suistimale dur diyecek olan, milletin verdiği hakkı, o hakkın sahibine teslim edecek olan YSK'dir. YSK bizlerin 2014'te Ankara seçimleri ile ilgili sonuçlara yaptığımız itirazları reddetmişti. Bu gelen itirazların bizim getirdiklerimizden çok daha hafif olduğunu görüyoruz. Bu ülkede hukuk güvenliği ve öngörülebilirliği hala varsa YSK'nin vereceği karar aslında şimdiden bellidir. İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Oy namustur dokundurtmayız, kazandığımız seçimi de kimseye çaldırmayız."

- "Birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra İmamoğlu'na mazbata verilmesi lazım"

Öztrak, birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesi gerektiğini söyleyerek, "İstanbul'da birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra mutlaka Sayın İmamoğlu'na mazbatası verilmesi lazım. Maltepe'de çok az sayıda sandık kalmış, yarın birleştirme tutanakları ortaya çıkar. Yeniden sayımdan sonra Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi hem hukuken hem de vicdanen yapılması gerekendir." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 19:54
  1. CHP
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir yöneticileri MHK'yı ziyaret edecek
    1. Başakşehir yöneticileri MHK'yı ziyaret..
    2. Kadir Mısıroğlu yoğun bakımda! Durumu..
    3. Genelkurmay çatı davası
    4. "Türkiye ile ABD'nin birbirine..
    5. Efeler Ligi'nde final maçlarının..
    6. Elazığ’da kuvvetli yağış etkisini..
    7. ABD'den İran'a sosyal medya ambargosu!..
    8. Paul Scholes, bahis oynamaktan suçlu..
    9. "16 milyon İstanbullu kazandı"
    10. Bakan Akar'dan ABD'de kritik görüşme!
    11. Bolu’da kaçak kazı operasyonu
    12. "Türkiye, Avrupa yatırımının önemli..
    13. Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili..
    14. "Krizin çözümü için tüm seçenekleri..
    15. Beşiktaş, Sivasspor maçı..
    16. YSK, MHP'nin Kars seçim sonuçlarına..
    17. AB, Sudan'da geçiş döneminin siviller..
    18. İngiliz devi Beşiktaşlı yıldızın peşinde
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    20. AK Parti'den mazbata düzenlenmemesi..
    21. Bahreyn'de 138 kişi vatandaşlıktan..
    22. Milli Savunma Bakanı Akar Washington'da
    23. Batman'da kayıp kadının ardından..
    24. Kamera görüntülerini izleyince..
    25. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    26. AB'den İsrail'e "uluslararası hukuk"..
    27. MHP’nin Iğdır itirazı reddedildi
    28. Erdoğan-Lukaşenko ortak basın..
    29. Bakan Akar, Shanahan'a Suriye’de..
    30. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi