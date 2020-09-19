Milletin karısını kızını yoldan çıkaranları deşifre ediyoruz! Durdurun bu pezevenkleri

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Ahlaksız Batı menşeli kurum ya da kuruluşlar Türk-İslam aile yapısını hedef almaya devam ediyor. Yurtdışına kök verip Türkiye’de filizlenen ve fuhuş gibi her türlü rezaleti meşrulaştırarak aile kavramını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan gleeden.com adlı bir platform daha deşifre oldu. Türkiye’de de erişime açık olduğu tespit edilen gleeden.com adlı sitenin, “Kadınlar için kaçamak’ sloganıyla evli kadınların eşlerini aldatmasına ve fuhuş yapmasına açık açık aracılık ettiği öğrenildi.

Bir taşla iki kuş vuruyorlar

Lağım çukurunu aratmayan gleeden.com adlı sitenin tanıtımında, “Bulunduğunuz şehirde gizli bir aşk yaşamayı ya da uzaklarda bir tâtil kaçamağını düşlediğiniz oluyor mu? Sizinle benzer hayâller kuran Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından milyonlarca seçkin üyemizle tanışmak ve hatırlamaya değer deneyimler biriktirmek için GLEEDEN topluluğuna katılın.” ifadeleriyle fuhuş adeta meşrulaştırıyor. Bir yandan toplumun damarlarına zehir enjekte eden site, diğer yandan ise paralı üyelik sistemi ile ‘online pezevenklik’ yaparak kasasını dolduruyor.

Mide bulandıran iğrenç hikayeler

Kadınların eşlerini aldatmalarını teşvik eden gleeden.com adlı lağım çukurunun rezillikleri bununla da sınır değil. Söz konusu sitede, eşlerini aldatan kadınların en iğrenç ve mide bulandırıcı hikayelerine de yer verildiği tespit edildi. 'Özgürlük' kisvesi adı altında ahlak kavramının adeta dibe vurduğu platformda, hikayelerin güvenli kasalarda tutulduğu belirtilerek adeta fuhuşun ve aldatmaların dozu daha da artırılarak ahlaksızlığa cesaret pompalanıyor.

Türkiye şubesi Aydın Doğan

Milletin karısını kızını yoldan çıkartan ve Türkiye’de de erişime açık olduğu tespit edilen sitenin ülkemizdeki reklamını ise baldır-bacak medyasından emekliye ayrılan Pornocu Aydın Doğan’ın eski yayın organları Hürriyet ve Posta gazetesi tarafından yapıldığı belirlendi. Hürriyet’in 2010 yılında yayınladığı “Aldatmanın başkenti” başlıklı haberle söz konusu gleeden.com adlı pislik yuvasından “Kaçamak yapmak isteyen evlilere hizmet veren site” diye söz ettiği ve eşlerin birbirilerini aldatmasına aracılık eden ‘online pezenklik’ten ‘Hizmet’ diye söz ettiği ve fuhuşu meşrulaştırdığı tespit edildi. Şu an Demiröen Medya Grubu bünyesinde olan Posta gazetesinin 2018 yılında yayınladığı “Aldatma sitesi Gleeden'ın reklamı Fransızları kızdırdı” başlıklı haberde de söz konusu pislik yuvasından “Evlilik dışı ilişki arayanlar için 2009 yılında hizmete giren site” diye söz ederek ‘hizmet’ adı altında ahlaksızlığı yaygınlaştırmayı amaçladığı belirlendi. Gleeden.com adlı ahlaksızlık merkezinin de buna karşılık ana sayfasındaki “Hakkımızda yazılanlar” başlığıyla logolara da yer vererek Hürriyet, Posta, CNN, Marie Claire ve Cosmopolıtan’ı kendine referans gösterdiği görüldü.

Hürriyet ve Posta böyle referans gösterilmiş

BTK göreve

Türk-İslam aile yapısını ortadan kaldırmayı amaçlayan sitenin Türkiye'de bugüne kadar nasıl yayın yaptığı merak konusu olurken, Başta İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilişim Teknolojileri İletişim Kurumu'nun derhal harekete geçerek operasyon düzenlemesi, ahlaksızlığa aracılık eden bu ve benzeri yapılanmaları yasaklaması bekleniyor.