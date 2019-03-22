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"Milletin istiklali ve istikbali her şeyin üzerindedir"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:- "Devletin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali her şeyin üzerindedir. Milletimiz de bunun bilincindedir, Kurtuluş Savaşında ve ondan sonraki süreçlerde nasıl 'ülkem var olsun, devletim bölünmesin, milletim güçlü olsun' diye her türlü fedakarlığı yapmış ise bu gün de o fedakarlığı yapacaktır"

22 Mart 2019 Cuma 20:40
"Milletin istiklali ve istikbali her şeyin üzerindedir"

DÜZCE (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali her şeyin üzerindedir. Milletimiz de bunun bilincindedir, Kurtuluş Savaşında ve ondan sonraki süreçlerde nasıl 'ülkem var olsun, devletim bölünmesin, milletim güçlü olsun' diye her türlü fedakarlığı yapmış ise bu gün de o fedakarlığı yapacaktır." dedi.

Destici, partisince Düzce'nin Cumayeri ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ve bu nedenle yerel seçimlerin önemli olduğunu söyledi.

"Ülkemizin başından 15 Temmuz gibi büyük bir darbe girişimi geçti." diyen Destici, şunları kaydetti:

"15 Temmuz bize gösterdi ki, Türkiye'de hiçbir şey artık 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak. Türkiye artık mutlaka bir sistem değişikliğine gitmeli, her zaman kendisini en kritik noktalarda krizlere sokan, kaosa sokan, darbelere zemin hazırlayan bu sistemden kurtulması gerekiyordu. O yüzden biz sağduyuyu temsil eden AK Parti, MHP ve BBP olarak hep birlikte 'Evet' dedik. Sizler de 'Evet' dediniz ve Allah'ın izni ile 'Evet' galip geldi ve Türkiye yeni sistemle yoluna devam ediyor. Önümüzdeki yerel seçimlere Türkiye ilk defa ittifakla gidiyor."

BBP olarak bu seçimlere 26 yıllık tecrübe ile girdiklerinin altını çizen Destici, "Liyakatli ve tecrübeli kadrolarla halkımızın karşısındayız. Belediyecilik sadece çöp toplamak, kaldırım döşemekten ibaret değildir. Artık belediyecilik üretimi de destekleyecek, eğitim, kültür ve sanata da destek verecek, toplumumuzun birbiri ile kaynaşması için, kardeşliğimizin daha da kuvvetlenmesi, birliğimizin güçlenmesi için elinden gelen bütün gayreti gösterecek ve bu hususlarda çalışmalar yapacak. Bizim BBP olarak taahhüdümüz budur." şeklinde konuştu.

Mustafa Destici, Türkiye'de vatandaşların taleplerinin hemen hemen birbiriyle örtüştüğünü vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımız ülkemizin zor bir süreçten geçtiğinin farkında ve devleti yönetenlere yardımcı olmak bizim vazifemiz. Bu görev hepimizin. Bazıları 'beka meselesini yerel seçim malzemesi yapmayın' diyor. Ben gaflet uykusundan henüz uyanamayanlara sesleniyorum. Doğu Türkistan halen Çin işgali altındayken, Azerbaycan'ın yüzde 20'si, 3-4 milyonluk Ermenistan'ın işgali altındayken, Kırım Rusya tarafından işgal edilmişken, Suriye, Irak, Afganistan parçalanmışken, hemen sınırımızın dibinde ABD Özel Kuvvetleri şemsiyesi altında PKK, PYD ve YPG adı altında orada bir bölge oluşturup bir terörist devleti kurma çalışması içerisindeyken siz halen beka sorunumuz olmadığını söylüyorsanız, gerçekten gaflet uykusundan uyanamamışsınızdır. Bizim de onları bu uykudan uyandırma mesuliyetimiz var.

Devletin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali her şeyin üzerindedir. Milletimiz de bunun bilincindedir, Kurtuluş Savaşında ve ondan sonraki süreçlerde nasıl 'ülkem var olsun, devletim bölünmesin, milletim güçlü olsun' diye her türlü fedakarlığı yapmış ise bu gün de o fedakarlığı yapacaktır. Aziz Müslüman Türk milletim her daim bunu yapmıştır ve yapacaktır."

Cumayeri'nde AK Parti, BBP, MHP ve diğer partilerin adaylarının olduğunu anımsatan Destici, "Her adayımıza başarılar diliyorum. İnşallah seçim 31 Mart'ta sona erecek, vatandaşlarımız kimin daha iyi hizmet vereceğine karar verecek. Öncelikle seçimin kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunuyorum." dedi.


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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 20:40
  1. - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
  2. Düzce

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