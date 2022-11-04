Milletin iktidarı 20 yaşında

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001 yılında yola çıkan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne 20 yıl boyunca iktidarını kesintisiz şekilde sürdürerek hem millete hizmet etti hem de Türk siyasi tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

20 yıllık kesintisiz iktidar

AK Parti, okuduğu şiir yüzünden aldığı mahkumiyet ve siyasi yasağı nedeniyle Genel Başkanı Erdoğan’ın aday olamadığı 3 Kasım 2002 genel seçimlerinden yüzde 34,28 oy oranıyla ilk sırada çıktı ve tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti. Abdullah Gül başbakanlığında 58’inci Cumhuriyet Hükümeti’ni kuran AK Parti’nin Genel Başkanı Erdoğan’ın siyasi yasağı, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 312. maddesinde yapılan değişiklikle kaldırıldı. Erdoğan’ın, 8 Mart 2003’te Siirt’te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilmesinin ardından Abdullah Gül başkanlığındaki hükümet istifa etti ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hükümeti kurma görevini Erdoğan’a verdi. Erdoğan, 15 Mart 2003’te Türkiye’nin 59’uncu, AK Parti’nin 2’nci hükümetini kurarak 2014 yılına kadar sürdüreceği başbakanlık görevini üstlendi.

Girdiği her seçimin galibi oldu

AK Parti 20 yılda katıldığı bütün seçimlerde ipi göğüsleyen taraf oldu. 20 yılda; 6 genel seçim, 2 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 4 yerel seçim, 3 halk oylaması yapıldı. 2014 yılında ilk defa halkın cumhurbaşkanı seçmesinde de Erdoğan kazanan taraf oldu. 24 Haziran 2018’deki genel seçimlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 52,38 oy alarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Bu süreçte çok ağır sınavlar verdi

İktidara geldiği 2002 seçimlerinden bu yana demokrasiye sahip çıkan AK Parti, başarılı birçok sınav verdi. 27 Nisan 2007’deki gece yarısı e-Muhtırasını dürüp darbecilerin eline veren Ak Parti, takip eden yıllarda, kapatma davası, gezi kalkışması, 17-25 Aralık yargı darbesi, Fetullahçı hainlerin kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimi gibi birçok ihaneti bertaraf etmeyi bildi.

Diplomaside oyun kuran ve paradigma değiştiren ülke konumuna yükselen Türkiye, Başkan Erdoğan’ın dirayeti sayesinde tüm engellemelere rağmen başta Mavi Vatan olmak üzere tüm haklarımız sonuna kadar savundu. Sınır ötesi operasyonlarla terörü ininde boğan Türkiye, uluslararası arenada cesur adımlar atarak “Oyunu değiştiren ülke” oldu. Libya’da, Karabağ’da yazılan destanlarda imzası olan Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barışı aramak ve tahıl krizini çözmek için uzun uğraşlar verdi.

Türkiye'nin makus talihini değiştirdi

Batı yandaşlarının ve vesayet özlemi içindeki Gezici kafanın tüm engelleme çabalarına rağmen Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 3. Havalimanı, şehir hastaneleri, hızlı tren hatları, bölünmüş yollar ve Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın gıpta ile baktığı nice eserleri faaliyete geçiren Erdoğan liderliğindeki AK Parti, Taksim Camii’nin yapılması ve Ayasofya’nın açılmasıyla Müslüman Türk milletinin pek çok hayalini gerçekleştirdi.

Erdoğan’dan TOGG paylaşımı: Yeni asrın ilk kıvılcımı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretim bandından inen ilk akıllı cihazı C-SUV'u kullandığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı araçta yer alan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Erdoğan'a araç hakkında bilgi verdi.

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da bulunduğu araçta, Türk sanat müziği eserleri de yol boyunca Erdoğan çiftine eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli otomobil TOGG'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine bu aracı kullanarak gelmişti.

20 yıl önce bugün...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

AK Parti'nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "20 yıl önce bugün, bu saatler" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2181" numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.